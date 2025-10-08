Duygu Özaslan gözaltına mı alındı, neden? Birçok ünlü isme operasyon düzenlendi!

Duygu Özaslan gözaltına mı alındı, neden merak ediliyor. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla birçok ünlü isim hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

DUYGU ÖZASLAN GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan da sabah saatlerinde evinden alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Operasyon, savcılığın talimatı üzerine Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Edinilen bilgilere göre Özaslan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim, ifadelerinin alınması ve kan örneklerinin incelenmesi amacıyla gözaltına alındı.

DUYGU ÖZASLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma dosyası “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla açıldı. Duygu Özaslan’ın da içinde bulunduğu bazı sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomeninin adları, yürütülen teknik takip ve ifade dosyalarında yer aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Özaslan da dahil olmak üzere birçok ünlü isim gözaltına alınarak ifadeye götürüldü.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Yapılan operasyonda, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı açıklandı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray, Feyza Altun ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimlerin ifadeye götürüldüğü öğrenildi.

Tüm şüphelilerin kan testleri ve sorgulama işlemleri sürüyor. Savcılığın açıklamaları ile operasyon kapsamında yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.