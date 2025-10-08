MHP'li Yalçın'dan Özgür Özel'e sert sözler: Genel başkanlık kalıbının adamı değil

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yalçın açıklamasında Özel’in grup toplantısındaki üslubunun yakışıksız olduğunu belirterek, "CHP’nin başı Özgür Özel kürsüde pür hiddet ve sinirle konuşurken MHP’ye parmak sallamıştır. Bununla da yetinmeyip tehdit dili kullanmıştır. Bu tavrı asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Özel'e "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve partimize yönelik hadsiz, edepsiz ve saygısız hareketleri görmezden gelmeyiz. Kürsüden efelenmelere, sahte yiğitliklere pabuç bırakmayız." sözleriyle tepki gösterdi.

MHP'li Semih Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

CHP’nin başı Özgür Özel; kürsüde pürhiddet ve sinirden titreyerek konuşurken, MHP’ye parmak salladı. Üstelik tehdit dili kullandı. Bununla da yetinmeyip masumiyeti ispatlanmış insanlara yine alçakça suç isnadında bulundu.

"ÖZEL, 'GENEL BAŞKANLIK KALIBININ' ADAMI DEĞİL"

İnsan onu dinlerken; ne kadar yetersiz ve çaresiz, bir o kadar da kalibresi düşük ve liyakatsiz bir politikacı olduğunu ibretle görüyor.

Aşırı hiddet ve kontrolsüz asabiyet, bir politikacı için zaaf ve temsilde ehliyetsizlik işaretidir. Özel, 'genel başkanlık kalıbının' adamı değil. Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35’lik saçma gibi tıngırdıyor.

"SAHTE YİĞİTLİKLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ"

Özgür Özel iyi bilsin ki Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve partimize yönelik hadsiz, edepsiz ve saygısız hareketleri görmezden gelmeyiz. Kürsüden efelenmelere, sahte yiğitliklere pabuç bırakmayız.

"TEHDİT DİLİ, PARMAK SALLAMA BİZE SÖKMEZ"

Tehdit dili, parmak sallama vs. bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız.

Özgür Efendi sürekli topu taca atacağına, CHP’li belediyelerin mali kanallarını kirli para ve rüşvet kanalizasyonuna çeviren hırsızları, parti içindeki hasımlarından önce bizzat ifşa edip temizlesin.

"ÖZEL'E 'HADİ ORADAN!' DİYORUZ"

Özgür Özel’in millî iradeden dem vurması da pek gülünç... Kayyım atanan veya soruşturma altındaki CHP’li belediyelerde millî iradenin yerini 'kayme iradesi'nin aldığı çoktan ayyuka çıktı. Özel’in bize 'Hodri meydan!' demesini ciddiye bile almıyor, 'Hadi oradan!' diyoruz.