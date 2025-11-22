Hatayspor - Pendikspor maçı hangi kanalda, ilk 11'leri belli oldu mu?
Hatayspor - Pendikspor maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. Lig'de kalma mücadelesi yolunda 3 puan için kozlarını paylaşacak olan maç hakkında detaylar merak konusu oldu.
22 Kasım 2025’te Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi’nde oynanacak Hatayspor - Pendikspor maçı öncesi ilk 11’ler merak konusu oldu.
Karşılaşmayı Burak Olcar yönetecek. Yardımcı hakemler Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Kadir Akıllı olurken, VAR’da Bilal Köseoğlu, AVAR’da Özer Özden görev yapacak.
HATAYSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçı TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.
HATAYSPOR - PENDİKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?
HATAYSPOR İLK 11'LER
Demir Sarıcalı
Kamil Ahmet Çörekçi
Guy Marcelin Kilama
Görkem Sağlam
Yiğit Ali Buz
Kerim Alıcı
Ünal Emre Durmuşhan
Ali Yıldız
Oğuzhan Matur
Armin Hodzic
Abdulkadir Parmak
PENDİKSPOR İLK 11
Deniz Dilmen
Vinko Soldo
Nuno Miguel Ribeiro Da Cruz Jeronimo Sequeirra
Đorđe Đenić
Jonson Scott Clarke-Harris
Mallik Rashaun Coley Wilks
Ahmet Karademir
Hamza Yiğit Amano
Erdem Gökçe
Mesut Özdemir
Yiğit Fidan