Balıkesir'den bisikletiyle umreye gitmek için yola çıkan Fahrettin Şener, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı. 13 gündür pedal çeviren Şener Peygamber efendimizin huzuruna çıkmak için yaptığı yolculuğu anlattı.

Daha önce de bisikletle hacca ve umreye gidenler arasına Balıkesir'den bir Türk vatandaşı daha eklendi.

İşçi emeklisi 68 yaşındaki Fahrettin Şener, Mekke'de umre yapmak için 10 Kasım'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinden bisikletiyle başladığı yolculuğunda, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'dan sonra önceki gün Hatay'a ulaştı.

Reyhanlı ilçesinde iki gün mola veren Şener, Suriye'ye girmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gitti.

Şener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculuğu boyunca yaklaşık 1250 kilometre pedal çevirdiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde mola vereceğini belirten Şener, daha sonra Ürdün ve Suudi Arabistan'a gitmeyi planladığını anlattı.

HEM HUZURA ÇIKMAK HEM ÖRNEK OLMAK

Şener, hedefine biraz daha yaklaşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Yolculuğumu hem umre ibadetini yerine getirmek hem Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkmak hem de emekli olan arkadaşlarıma örnek olmak için yapıyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Suriye'ye giriş yapan Şener, umrenin ardından Türkiye'ye uçakla dönmeyi planlıyor.

ALİ TÜFEKÇİ

