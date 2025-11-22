Kim Milyoner Olmak İster, dün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacıların büyük ödüle ulaşmak için verdiği mücadele ekranda heyecan dolu anlar yaşatırken, program sonrası yayınlanan tanıtımda bir yarışmacının ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir’e olan benzerliği gündem oldu.

Dün ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’in ardından, pazar günü yayınlanacak yeni bölümün tanıtımı da paylaşıldı.

Tanıtımda yer alan genç bir yarışmacı, yüz hatları ve tarzıyla dikkat çekerek kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kaş yapısı, burun şekli ve saç modeli, izleyenler tarafından “Yalı Çapkını’nın yıldızı Mert Ramazan Demir’in ikizi gibi” şeklinde yorumlandı.

Yarışmacıyı herkes Mert Ramazan Demir'in ikizi sandı

YORUMLAR GECİKMEDİ

Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya platformu X’te paylaşımlar art arda gelmeye başladı. Kullanıcılar, yarışmacının ünlü oyuncuya olan şaşırtıcı benzerliğini esprili yorumlarla gündeme taşıdı.

Bu benzerlik karşısında Oktay Kaynarca da şaşırdı

Şimdi gözler pazar günü ekranlara gelecek yeni bölümde… Programın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada yeni yorumların gelmesi ise şimdiden kesin gibi görünüyor.

