ABD ordusundan Karayipler’de bir baskın daha! Tankerlere el koymaya devam ediyorlar
ABD ordusu, Karayipler’de Venezuela petrolü taşıdığı öne sürülen Sagitta adlı tankere baskın düzenleyerek el koydu. Bu abluka kapsamında el konulan 7. tanker oldu.
ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından, Karayipler bölgesinde düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD kuvvetlerinin, "Sagitta" adlı tankeri "sorunsuz" ele geçirdiği duyuruldu.
Tankerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ablukasını hiçe sayarak faaliyet gösterdiği savunulan açıklamada, geminin suda seyir halindeki görüntülerine de yer verildi.
Sagitta tankeri, Venezuela'dan petrol taşıdığı gerekçesiyle el konulan 7'nci petrol tankeri oldu.
