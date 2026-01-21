Ankara'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Kesintiden etkilenen bölgeler, kesinti saatleri ve suyun yeniden verileceği zaman aralığı gün içinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Ankara’da yaşayan vatandaşlar, haftanın ortasında yaşanan su kesintileriyle güne başladı. ASKİ, Sancaktepe Mahallesi’ndeki P23 pompa istasyonunda yapılacak pompa ve kollektör yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara’nın Keçiören ilçesinde arıza kaynaklı su su kesintileri yaşandığını bildirdi.

Bugün Ankarada (Keçiören) sular ne zaman gelecek? ASKİ kesinti listesi...

ANKARA'DA (KEÇİÖREN) SULAR NE ZAMAN GELECEK?

21 Ocak ASKİ tarafından paylaşılan güncel listeye göre, Keçirören ilçesinin Şehit Kubilay, Sancaktepe, Yükseltepe ve Yayla mahallelerinde 02.00-10.00 saatleri arasında, Sancaktepe Mahallesi’ndeki P23 pompa istasyonunda yapılacak pompa ve kollektör yenileme çalışmaları nedeniyle s kesintisi yaşanacaktır.

KEÇİÖREN/ ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 21.01.2026 02:00:00

Tamir Tarihi: 21.01.2026 10:00:00

Detay: Keçiören İlçesi’nde planlı su kesintisi! 21.01.2026 tarihinde 02.00-10.00 saatleri arasında, Sancaktepe Mahallesi’ndeki P23 pompa istasyonunda yapılacak pompa ve kollektör yenileme çalışmaları nedeniyle Şehit Kubilay, Sancaktepe, Yükseltepe ve Yayla mahallelerinde su kesintisi olacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehit Kubilay, Sancaktepe, Yükseltepe ve Yayla mahalleleri

