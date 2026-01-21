Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü H.K., önce refüjdeki ağacı devirdi sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Olay yerine gelen polisler tarafından yapılan kontrolde sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde H.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağacı devirdi, sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralanan kimsenin olmadığını tespit etti.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce ağaca, sonra aydınlatma direğine çarptı

Kaza sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından H.K.’ya yapılan alkol testinde sürücünün 1.42 promil olduğu ortaya çıktı. Ehliyetine ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan daha önce 6 ay el konulduğu öğrenilen H.K.’nın ehliyetini geri alma süresi 2 yıl daha uzarken, H.K.’ya yine ‘alkollü araç kullanmak’ ve ‘sürücü belgesi olmadan araç kullanmak’ suçlarından 37 bin 994 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan H.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan işlem başlatıldı. Kazada hasar alan otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası