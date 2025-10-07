Bahçeli'nin İmralı çıkışına DEM'den ilk yorum: Komisyon mutlaka gitmeli

Geçtiğimiz yıl 1 Ekim'de yaptığı çağrıyla Türkiye'de yeni dönemin kapılarını aralayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında yine dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Milletin Terörsüz Türkiye konusunda atılan adımların arkasında olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Gerekirse komisyonda görevli vekillerden bir grup İmralı'ya gidip görüşmeli ve mesajlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu açıklamanın güncellenerek daha da detaylandırılması hayırlı gelişmeleri getirmelidir." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN İMRALI ÇIKIŞINA DEM'DEN İLK YORUM

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine DEM Parti'den destek geldi. Meclis'te gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları şunları söyledi: