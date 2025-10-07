Bahçeli'nin İmralı çıkışına DEM'den ilk yorum: Komisyon mutlaka gitmeli
Geçtiğimiz yıl 1 Ekim'de yaptığı çıkışla Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin gerekirse İmralı'ya gidip görüşme gerçekleştirebileceğini ve mesajları kamuoyu ile paylaşabileceğini söyledi. Bahçeli'nin sözlerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan destek geldi. Hatimoğulları, "Komisyon mutlaka İmralı'ya gitmelidir" dedi.
Geçtiğimiz yıl 1 Ekim'de yaptığı çağrıyla Türkiye'de yeni dönemin kapılarını aralayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında yine dikkat çeken bir çıkışa imza attı.
Milletin Terörsüz Türkiye konusunda atılan adımların arkasında olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Gerekirse komisyonda görevli vekillerden bir grup İmralı'ya gidip görüşmeli ve mesajlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu açıklamanın güncellenerek daha da detaylandırılması hayırlı gelişmeleri getirmelidir." ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ'NİN İMRALI ÇIKIŞINA DEM'DEN İLK YORUM
Bahçeli'nin gündem olan sözlerine DEM Parti'den destek geldi. Meclis'te gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları şunları söyledi:
"KOMİSYON MUTLAKA İMRALI'YA GİTMELİDİR"
"Sayın Bahçeli'nin bugün yaptığı komisyonla ilgili konuşma gerçekten çok önemliydi. Geçen yıl 1 Ekim'de bu süreci başlatan bir yaklaşıma denk düşen bir konuşmaydı. Sayın Bahçeli'nin İmralı'ya komisyonun gidebileceğini, bunun önünde engel olmadığını ve Türkiye toplumu adına istediği soruların sorulabileceğini, isterse bunu kamuoyuyla paylaşılabileceğini bu anlama gelen bir şekilde özetledi. Biz tamamen bu görüşe katılıyoruz, komisyon mutlaka İmralı'ya gitmelidir. Baş muhatap olarak Öcalan ile bir görüşmenin gerçekleşmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır."