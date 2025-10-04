Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DEM Parti İmralı heyetinden görüşme sonrası açıklama!

DEM Parti İmralı heyetinden görüşme sonrası açıklama!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM Parti İmralı heyetinden görüşme sonrası açıklama!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklamada teröristbaşı Öcalan ile 3.5 saate yakın görüşme yapıldığı belirtildi. Açıklamada "Öcalan, bir yıl önce başlayan süreçte ülkemizde çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirtmiştir." denildi.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, dün teröristbaşı Öcalan ile görüştü. 3.5 saat süren görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yazılı açıklama yapıldı.

Bir yıl önce başlayan sürece vurgu yapılan açıklamada Öcalan'ın çatışmasızlığın hüküm sürdüğü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiği, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirttiği ifade edildi.

İmralı heyetinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile üç buçuk saate yakın süren bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan her zamanki gibi son derece moralli, sağlıklı ve özgüvenliydi.

"BÜYÜK TEHLİKELERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ülkemizde çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirtmiştir.

Öcalan, “Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır” diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınmasını önermiştir.

HUKUKSAL GEREKLİLİKLERE DİKKAT ÇEKTİ

“27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız” diyen Öcalan, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamıştır.

Öcalan, son olarak Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade etmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

