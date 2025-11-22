Yayınlandığı ilk günden bu yana internet platformlarının en çok izlenen dizilerden biri olan Prens'te 4. sezon beklentisi devam ediyor. Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı dizinin hayranları, "Prens yeni sezon ne zaman, 4. sezon yayınlanacak mı?" sorularına cevap arıyor.

İnternet platformlarında izlenme rekorları kıran Prens dizisinde 4. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı dizi, 27 Haziran 2025 tarihinde seyirciyle buluşan son bölümüyle sezon finali yaptı. Peki, Prens yeni sezon ne zaman, 4. sezon yayınlanacak mı?

Prens dizisinde Kaptan Vandyke karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul’un açıklamaları 4. sezon beklentilerini yeniden alevlendirdi.

Ertuğrul, dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yeni sezona sıcak baktıklarını aktardı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulis bilgilerine göre Prens dizisinin 2026 yılının yaz aylarında 4. sezonuyla ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

PRENS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayali bir krallık olan Bongomya’da Kral Thun’un beklenmedik ölümüyle taht boş kalır. Sarayda göz ardı edilmiş, tecrübesiz ve toplumdan uzak büyütülmüş oğlu Prens, babasının ardından mecburen tahta geçer.

Krallığın içindeki iktidar oyunları ve geleneksel saray düzeni, genç prensten gizlenen gerçeklerle birlikte ortaya çıkar.

Prens, bu karmaşık ve tehlikeli düzenin içinde yönünü bulmaya çalışır.

PRENS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Giray Altınok – Prens

Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion

Derya Pınar Ak – Prenses Hasharia

Çağdaş Onur Öztürk – Thenio

Serdar Orçin – Kalesh

Aslı Tandoğan – Anarkhia

Bahadır Vatanoğlu – Komutan Larg

Onur Özaydın – Orion

Canberk Gültekin – Köle

Cansu Diktaş Altınok – Kraliçe Violette

Çağlar Ertuğrul – Kaptan Vandyke

Kerem Özdoğan – Elçi Sangu

Binnur Kaya – Venedik Kraliçesi

CÜNEYT AKÇATEPE

