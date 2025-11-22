ABD Başkanı Trump’ın hazırlattığı 28 maddelik plan, Ukrayna’nın Rusya’ya toprak tavizleri vermesini, ordusunu küçültmesini ve NATO’ya katılmama taahhüdü vermesini öngörüyor. Beyaz Saray, Kiev’in 27 Kasım’a kadar kararı vermesini istedi. Trump, 22 Kasım’daki açıklamasında planın son teklif olmadığını söyledi. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bu şartları kabul etmezse, "O zaman küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir" dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Kremlin yetkilisi Kirill Dmitriev’in hazırladığı 28 maddelik plan, Ukrayna’nın Rusya’ya geniş toprak tavizleri vermesini, ordusunu küçültmesini ve NATO’ya katılmayacağına dair anayasal taahhütte bulunmasını öngörüyor.

Beyaz Saray, Kiev’e 27 Kasım’a kadar bu talepleri kabul edip etmeyeceğine karar vermesi gerektiğini bildirdi, aksi takdirde Amerikan desteğini kaybedecek.

Trump'tan Zelenskiy'e mesaj! "Barış planını kabul etmezse küçük kalbiyle savaşabilir"

Trump, 22 Kasım’daki açıklamasında planın son teklif olmadığını söyledi: "Hayır, bu son teklifim değil" Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bu şartları kabul etmezse, "O zaman küçük kalbiyle savaşmaya devam edebilir" dedi.

"UKRAYNA İÇİN PUTİN PLANI"

Plan, ABD ve Avrupa yetkilileri tarafından açıkça Rus yanlısı olarak eleştirildi. Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, planın "Rus katliamını ödüllendirdiğini" ve Amerikan çıkarlarına aykırı olduğunu belirtirken, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen planı "Ukrayna için bir Putin planı" olarak nitelendirdi. Avrupa liderleri de müzakerelere dahil edilmedikleri gerekçesiyle teklife itiraz etti.

ABD ve Ukrayna heyetleri, 22 Kasım’da İsviçre’nin Cenevre kentinde anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelecek; İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcileri de toplantıya katılacak.

"ONLARA İHANET ETMEM"

Plan, Ukrayna’nın savaşın dördüncü kışını, özellikle Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarıyla en zor şekilde geçirme ihtimali bulunan bir döneme girerken sunuluyor.

Ayrıca Trump ve Zelenski her iki ülkede de iç siyasi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor; Ukrayna’da üst düzey yetkililerin karıştığı bir yolsuzluk skandalı yaşanırken, Trump da ünlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Zelenskiy, 21 Kasım’da, "Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir: Ya onurunu kaybetmek ya da önemli bir ortağını kaybetme riski. Onlara (Ukraynalılara) asla ihanet etmeyeceğim" dedi.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası