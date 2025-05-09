Prens yeni sezon yayında! Prens 3. sezon 1. bölüm nereden izlenir, oyuncuları kimler?
Fantastik komedi türünün sevilen yapımlarından biri olan Prens, üçüncü sezonuyla dijital platformlara hızlı bir dönüş yaptı. Büyük bir merakla beklenen yeni sezonun ilk bölümü, izleyicilere tarihi atmosferle harmanlanmış eğlenceli bir hikaye sunuyor. Dizi tutkunlarının radarında olan “Prens 3. sezon 1. bölüm nereden izlenir?” sorusu ise cevap buldu.
PRENS YENİ SEZON NE ZAMAN?
Uzun bir aranın ardından izleyici karşısına çıkan Prens 3. sezonuyla dijital dünyadaki yerini aldı. Fantastik komedi türünde orijinal yapısıyla dikkat çeken dizi, yeni sezonunu izleyicileriyle buluşturdu.
“Kadınlar Çağı” temasıyla şekillenen Prens yeni sezon, dizinin anlatım çizgisini daha da derinleştiriyor. Zaman yolculuğu ve tarihi göndermelerle süslenen hikâyede, baş karakterin Osmanlı dönemine ışınlanmasıyla birlikte bambaşka bir macera başlıyor.
Prens 3. sezon 1. bölüm Max Türkiye platformunda izlemeye açıldı.
PRENS 3. SEZON 1. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?
Dizinin yeni bölümü Max Türkiye üzerinden yayınlandı. Yalnızca Max dijital platformuna özel olarak sunulan Prens’in üçüncü sezonu, yüksek çözünürlükte, reklamsız ve kesintisiz izlenebiliyor.
Diziye ulaşmak isteyenlerin Max Türkiye aboneliğine sahip olmaları gerekiyor.
PRENS 3. SEZON YAYINLANDI MI?
Prens dizisinin 3. sezonu yayınlandı ve ilk bölümü dijital platformda yerini aldı. Yeni sezon, içerdiği tarihi atmosfer, özel kostümler ve başarılı oyunculuklarla büyük beğeni topladı. Hem görselliği hem de hikaye akışı ile fark ortaya koyan 3. sezon “Kadınlar Çağı” temasıyla öncekilerden ayrılıyor.
Zaman yolculuğu temasının merkezde yer aldığı yeni sezonda, baş karakterin tarihi olayların ortasına düşmesiyle gelişen olaylar, izleyiciyi hem güldürüyor hem düşündürüyor.
PRENS OYUNCULARI KİMLER?
- Giray Altınok – Prens
- Çağdaş Onur Öztürk – Thenio
- Onur Özaydın – Orion
- Bahadır Vatanoğlu – Larg
- Canberk Gültekin – Köle
- Serdar Orçin – Kalesh
- Derya Pınar Ak – Hasharia
- Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion
- Aslı Tandoğan – Anarkhia
- Yılmaz Gruda – Larousse
- Kerem Özdoğan – Sangu
- Kürşat Demir – Saksonya Dükü Philippe
- Ebru Şahin – Csilla
- Çağlar Ertuğrul – Kaptan Vandyke
- Devrim Kabacaoğlu – İsveç Komutanı
- Zeynep Tuğçe Bayat – Caren
- Engin Benli – Kral Olaf
- Hüseyin Avni Danyal – Kral Thun