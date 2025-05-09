Prens yeni sezon yayında! Prens 3. sezon 1. bölüm nereden izlenir, oyuncuları kimler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2025 11:16 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 11:17 - Güncelleme:

Fantastik komedi türünün sevilen yapımlarından biri olan Prens, üçüncü sezonuyla dijital platformlara hızlı bir dönüş yaptı. Büyük bir merakla beklenen yeni sezonun ilk bölümü, izleyicilere tarihi atmosferle harmanlanmış eğlenceli bir hikaye sunuyor. Dizi tutkunlarının radarında olan “Prens 3. sezon 1. bölüm nereden izlenir?” sorusu ise cevap buldu.

PRENS YENİ SEZON NE ZAMAN? Uzun bir aranın ardından izleyici karşısına çıkan Prens 3. sezonuyla dijital dünyadaki yerini aldı. Fantastik komedi türünde orijinal yapısıyla dikkat çeken dizi, yeni sezonunu izleyicileriyle buluşturdu. “Kadınlar Çağı” temasıyla şekillenen Prens yeni sezon, dizinin anlatım çizgisini daha da derinleştiriyor. Zaman yolculuğu ve tarihi göndermelerle süslenen hikâyede, baş karakterin Osmanlı dönemine ışınlanmasıyla birlikte bambaşka bir macera başlıyor. Prens 3. sezon 1. bölüm Max Türkiye platformunda izlemeye açıldı. PRENS 3. SEZON 1. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR? Dizinin yeni bölümü Max Türkiye üzerinden yayınlandı. Yalnızca Max dijital platformuna özel olarak sunulan Prens’in üçüncü sezonu, yüksek çözünürlükte, reklamsız ve kesintisiz izlenebiliyor. Diziye ulaşmak isteyenlerin Max Türkiye aboneliğine sahip olmaları gerekiyor. İlgili Haber Yeni sezonlar başlıyor! Mayıs ayının merakla beklenen dizi ve filmleri PRENS 3. SEZON YAYINLANDI MI? Prens dizisinin 3. sezonu yayınlandı ve ilk bölümü dijital platformda yerini aldı. Yeni sezon, içerdiği tarihi atmosfer, özel kostümler ve başarılı oyunculuklarla büyük beğeni topladı. Hem görselliği hem de hikaye akışı ile fark ortaya koyan 3. sezon “Kadınlar Çağı” temasıyla öncekilerden ayrılıyor. Zaman yolculuğu temasının merkezde yer aldığı yeni sezonda, baş karakterin tarihi olayların ortasına düşmesiyle gelişen olaylar, izleyiciyi hem güldürüyor hem düşündürüyor. PRENS OYUNCULARI KİMLER? Giray Altınok – Prens

Çağdaş Onur Öztürk – Thenio

Onur Özaydın – Orion

Bahadır Vatanoğlu – Larg

Canberk Gültekin – Köle

Serdar Orçin – Kalesh

Derya Pınar Ak – Hasharia

Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion

Aslı Tandoğan – Anarkhia

Yılmaz Gruda – Larousse

Kerem Özdoğan – Sangu

Kürşat Demir – Saksonya Dükü Philippe

Ebru Şahin – Csilla

Çağlar Ertuğrul – Kaptan Vandyke

Devrim Kabacaoğlu – İsveç Komutanı

Zeynep Tuğçe Bayat – Caren

Engin Benli – Kral Olaf

Hüseyin Avni Danyal – Kral Thun İlgili Haber Squid Game 3. sezon fragmanı yayınlandı! Final sezonu ne zaman başlıyor?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan