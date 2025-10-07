ASKİ Ankara su kesintisi 7-8 Ekim! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ su kesintisi açıklamalarında Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’ndaki arızalar, yoğun su kullanımı ve devam eden kuraklık nedeniyle kesinti yapıldığını belirtti. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 7-8 EKİM 2025 LİSTESİ

KAZAN

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 09.10

Tamir Tarihi: 7 Ekim 2025 - 23.00

Detay: Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucu bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 17.00

Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 - 23.55

Detay: Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle yeni hat imalatı tamamlanmış olup, hatların dolması zaman alacaktır. Bu süreçte ilçede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Mamak ilçesi geneli

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 13.00 / 14.00

Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 - 23.55

Detay: Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi’nde seviye düşüklüğü yaşanmıştır.

Etkilenen Yerler:

Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler, Hacettepe ve Baraj mahalleleri

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 08.00

Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 - 23.55

Detay: Kesikköprü hattında yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi’nde su seviyesi azalmıştır. Bazı bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülecektir.

Etkilenen Yerler: Keçiören ilçesi geneli

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 7 Ekim 2025 - 00.10

Tamir Tarihi: 7 Ekim 2025 - 23.55

Detay: Yoğun su kullanımı ve kuraklık nedeniyle su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucu su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Hasanoğlan, Bahçelievler, Fatih, Havuzbaşı, İstasyon, Muzaffer Ekşi ve Şehitlik mahalleleri

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 22.00

Tamir Tarihi: 7 Ekim 2025 - 06.30

Detay: Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularda debi düşüklüğü yaşanmaktadır. Tesislerde arıza bulunmamakta, su kaynakları sınırlı olduğu için kesinti uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler:

İstiklal, Gazipaşa, Hacıkara, Başağaç, Kurtuluş, Beytepe, Cumhuriyet, Yeşilağaç, Fasıl, Zafer, Ayvaşık mahallelerinin bir kısmı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 18.40

Tamir Tarihi: 7 Ekim 2025 - 09.00

Detay: Kesikköprü hattındaki arıza nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi’nde su seviyesi azalmıştır. Bazı bölgelerde plansız kesintiler ve basınç düşüklükleri görülecektir.

Etkilenen Yerler:

Bağlıca, Yeni Bağlıca, Yapracık, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu, Turkuaz, Orhun, Şehit Ali, Erler, Fatih Sultan, Alsancak (bir kısmı), Süvari (bir kısmı), 30 Ağustos (bir kısmı) mahalleleri

POLATLI

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 21.00

Tamir Tarihi: 7 Ekim 2025 - 10.00

Detay: İvedik Arıtma Tesisi’nde su seviyelerinin düşmesi nedeniyle ilçede dönüşümlü su sağlama uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Şentepe ve Esentepe mahallelerinin bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 14.00

Tamir Tarihi: 7 Ekim 2025 - 10.00

Detay: Kesikköprü hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız kesinti yapılmıştır. Gün boyunca basınç düşüklükleri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler:

Karacakaya, Yuvaköy, Turgut Özal, Serhat, Uğur Mumcu, Mehmet Akif Ersoy, Özevler, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler, İvedik, İnönü, Çiğdemtepe, Karşıyaka, Anadolu, Barış, Esentepe, Yunus Emre, Ergenekon, Demetevler (bir kısmı), Çamlıca (bir kısmı), Tepealtı, Beştepe, Güzelyaka, Aşağı Yahyalar, Yakacık mahalleleri

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 12.00

Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 - 12.00

Detay: Kesikköprü hattındaki arızalar nedeniyle yeni hat imalatı sürmektedir. Bu süreçte dönüşümlü su sağlama uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler:

Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Yurtbey mahalleleri ile Bahçelievler Mahallesi’nin bir kısmı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 - 08.00

Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 - 23.55

Detay: Kesikköprü hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi’nde seviye düşüklüğü yaşanmıştır.

Etkilenen Yerler:

Mimar Sinan, Fatih, Tevfik İleri, Merkez, Yunus Emre ve Ayyıldız mahalleleri

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ açıklamasına göre, Ankara genelinde Kesikköprü hattı arızasının onarımı ve hat dolum süreci devam ediyor. Mamak, Altındağ, Keçiören, Gölbaşı ve Pursaklar ilçelerinde 8 Ekim 2025 gece yarısına kadar kesintilerin sürmesi bekleniyor.

Etimesgut, Yenimahalle, Beypazarı ve Polatlı ilçelerinde ise 7 Ekim sabah saatlerinden itibaren kademeli su verilmesi planlanıyor.

ASKİ KESİNTİ SORGULAMA

Ankaralılar kendi mahallelerinde devam eden veya planlanan kesintileri öğrenmek için ASKİ’nin resmi internet sitesindeki “Kesinti Sorgulama” bölümünü kullanabiliyor.