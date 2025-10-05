Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara&#039;da sular ne zaman gelecek?
ASKİ, Su Kesintisi, Ankara, Çankaya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Ankara’nın birçok ilçesinde bugün planlı su kesintileri uygulayacak. Çankaya, Elmadağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Polatlı gibi ilçelerin belirli mahallelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı....

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su kesintisine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağını belirtildi.

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı bilgisini paylaşan ASKİ, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği duyurdu. Birçok kez arızalanan CTP hatların çelik hatlarla değiştirilmesi için imalata başlandığı ve yaklaşık 1 hafta devam edileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi de kritik seviyelere düştüğü için 6 Ekim tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacaktır. Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede, bugün saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapılmıştır. Hatta yarın saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecektir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

5 EKİM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

5 Ekim 2025 Pazar günü Ankara'nın Çankaya, Elmadağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Polatlı, Kazan, Mamak, Sincan, Etimesgut, Beypazarı, Gölbaşı ve Pursaklarda su kesintisi yaşanıyor.

Sabah saatlerinde başlayan su kesintilerinin ne zaman geleceğini ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI 

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 4. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 5. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 6. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 7. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 8. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 9. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 10. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 11. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 12. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 13. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 14. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 15. Resim

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 16. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş büyük fırsatı harcadı | Spor yazarları derbi için ne dedi?Osmaniye'de sahte ilaç çetesine operasyon: Piyasa değeri 2,5 milyon
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BKUBTS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar? BKUBTS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor - HaberlerBKUBTS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar? BKUBTS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyorAmedspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu - HaberlerAmedspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri belli olduGalatasaray - Beşiktaş derbisi VAR hakemi kim oldu? - HaberlerGalatasaray - Beşiktaş derbisi VAR hakemi kim oldu?Vedat Başaran kimdir? MasterChef'e konuk olan Şef Vedat Başaran'ın hayatı ve aşçılık kariyeri - HaberlerVedat Başaran kimdir? MasterChef'e konuk olan Şef Vedat Başaran'ın hayatı ve aşçılık kariyeriAnkara baraj doluluk oranı arttı mı, son durum ne? Ankara'da su kesintisi devam ediyor - HaberlerAnkara baraj doluluk oranı arttı mı, son durum ne? Ankara'da su kesintisi devam ediyorBen Leman dizisi oyuncuları ve karakterleri kim? İlk bölüm bu akşam! - HaberlerBen Leman dizisi oyuncuları ve karakterleri kim? İlk bölüm bu akşam!
Sonraki Haber Yükleniyor...