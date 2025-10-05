ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı: 5 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su kesintisine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağını belirtildi.

Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı bilgisini paylaşan ASKİ, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği duyurdu. Birçok kez arızalanan CTP hatların çelik hatlarla değiştirilmesi için imalata başlandığı ve yaklaşık 1 hafta devam edileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi de kritik seviyelere düştüğü için 6 Ekim tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacaktır. Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede, bugün saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapılmıştır. Hatta yarın saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecektir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

5 EKİM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

5 Ekim 2025 Pazar günü Ankara'nın Çankaya, Elmadağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Polatlı, Kazan, Mamak, Sincan, Etimesgut, Beypazarı, Gölbaşı ve Pursaklarda su kesintisi yaşanıyor.

Sabah saatlerinde başlayan su kesintilerinin ne zaman geleceğini ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz