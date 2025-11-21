Okay Yokuşlu, Tekke ve yönetimi övdü! "Doğru yoldayız"
Trabzonspor’un tecrübeli yıldızı Okay Yokuşlu, dünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
- Okay, kulüp ve takımın doğru yolda olduğunu ifade etti.
- Yaptıkları oyunun gelecekteki şampiyonluk yolunu açacağına inandıklarını söyledi.
- Trabzonspor'un ilk 4'te kalma hedefini paylaştığını dile getirdi.
Kulüp ve takım olarak doğru yolda olduklarını söyleyen Okay, “Avrupa’da oynadığım dönemde burada yaşanan şampiyonluğun şehirdeki etkilerini görebiliyorum. Zirveye oynayan dinamiklerin oluşması noktasında yönetimimiz ve hocamız ne yapılacağını gayet iyi biliyor” dedi.
İYİ BİR HAVAMIZ VAR
Takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını da belirten Okay, “Geçen sene sıkıntılı bir süreç vardı. Bu sezon lige iyi başladık. Odaklanmamız gereken şey sahada verdiğimiz oyun. Bu sene ortaya koyduğumuz oyun, bu yıl olmasa bile ilerleyen yıllarda şampiyonluk yolunu açacak. Zirve yarışında olmak ve zirveden kopmadan devam etmek istiyoruz. Hocamız ‘İlk 4’ dedi, ben de katılıyorum” ifadelerini kullandı.