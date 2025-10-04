Ankara'da sular ne zaman gelecek? Belediyeden resmi açıklama geldi
Ankara'da su kesintileri sona eriyor! Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlamasının ardından yapılan çalışmaların neredeyse tamamlandığını açıkladı. Buna göre, Başkent'teki hatlara gece yarısından itibaren su dolumu yapılabilecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara'da Ekim ayının başından bu yana devam eden su kesintileri vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkiledi. Başkent'in birçok ilçesinde günlerdir su kesintileri yaşanırken, "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusu aramalarda öne çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte devam eden su kesintilerinin sona ereceği tarihi açıkladı.
ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ABB'den yapılan açıklamada, Başkent'in içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin aralıksız ve yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtildi.
Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı aktarılan açıklamada, patlama nedeniyle devre dışı kalan 2 CTP (cam elyaf takviyeli polyester) borunun çelik borularla değiştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, son kontroller ve hat basınç testlerinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim gecesi itibarıyla hatlara su dolumu yapılacağı ve 5 Ekim 2025 Pazar gününden itibaren hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı kaydedildi.
AK PARTİ SU KESİNTİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarını ihmal ettiği vurgulandı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Su Allah'ın nimetidir. Nasıl ki havadan para almıyorsanız sudan da para alınmaz" sözlerini hatırlatan Özcan, şunları kaydetti:
"Mansur Yavaş, bugün CHP'li belediyeler arasında en pahalı suyu satan, kademeli tarife adı altında halkı kandıran yönetimin başındadır. Altyapı yatırımları için kredi çektiler, 'Boruları yenileyeceğiz' dediler. Ama ne oldu? Çektikleri krediyi başka bankalarda faiz geliri elde etmek için kullandılar. Yıllardır 'Kanserli boruları değiştireceğiz' dediler, peki kaç kilometre boru değiştirdiler? Ankara hala eski borularla idare ediyor. Sonuç ortada, susuz Ankara. Bir yandan suya devasa zamlar yapacaksınız, bir yandan altyapıyı ihmal edeceksiniz, sonra da 'Borular patladı, 1 hafta susuzluk var' diyeceksiniz. Kademeli tarife diyerek israfı önlüyoruz havası atıyorlar. Ama gerçek şu ki Türkiye'de en pahalı suyu satıyorlar ve Ankaralıyı cezalandırıyorlar. Bu durum, bir belediyecilik başarısızlığından öte açık bir yönetim iflasıdır. Ankaralı hemşehrilerimiz artık çok net görüyor. Bu yönetim suyu bile veremiyor. Başkentimiz böyle bir tabloyu hak etmiyor."