Ankara'da sular ne zaman gelecek? Belediyeden resmi açıklama geldi

Ankara'da Ekim ayının başından bu yana devam eden su kesintileri vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkiledi. Başkent'in birçok ilçesinde günlerdir su kesintileri yaşanırken, "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusu aramalarda öne çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte devam eden su kesintilerinin sona ereceği tarihi açıkladı.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ABB'den yapılan açıklamada, Başkent'in içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlaması sonrası Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin aralıksız ve yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı aktarılan açıklamada, patlama nedeniyle devre dışı kalan 2 CTP (cam elyaf takviyeli polyester) borunun çelik borularla değiştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, son kontroller ve hat basınç testlerinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim gecesi itibarıyla hatlara su dolumu yapılacağı ve 5 Ekim 2025 Pazar gününden itibaren hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağı kaydedildi.

AK PARTİ SU KESİNTİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarını ihmal ettiği vurgulandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Su Allah'ın nimetidir. Nasıl ki havadan para almıyorsanız sudan da para alınmaz" sözlerini hatırlatan Özcan, şunları kaydetti: