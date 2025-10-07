Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Hakan Ural’dan Güllü dosyasına son nokta: Mesele bitti, reytinginiz batsın

Hakan Ural’dan Güllü dosyasına son nokta: Mesele bitti, reytinginiz batsın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Ural’dan Güllü dosyasına son nokta: Mesele bitti, reytinginiz batsın
Hakan Ural, Güllü, Haber, Reyting, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında, ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı takip eden savcıyla görüştüğünü açıklayan oyuncu Hakan Ural, bugün tepkisini dile getirdi. Ural, "Güllü konusu dün itibarıyla bitti. Reytinginiz batsın!" diyerek olayın sürekli gündemde tutulmasına sert tepki gösterdi. Ural bu isyanıyla hem soruşturmanın hassasiyetine hem de olayın artık kamuoyunda daha fazla tartışılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili adli tıp raporu nihayet kamuoyuna açıklandı. Raporda, ünlü ismin kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken, bu bulgunun Güllü'nün ölümünde bir kaza ihtimalini güçlendirdiği vurgulandı.

EVLATLARIN İFADELERİ VE RAPORLAR KAZAYI İŞARET EDİYOR

Öte yandan, Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgilenen savcıyla görüştüğünü duyuran Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Savcı Hanım, evlatlarının ifadeleriyle rapor sonuçlarının birebir örtüştüğünü ve şu aşamada ölümün kazaya bağlı olduğu yönünde kanaate vardığını belirtti" ifadelerini kullanmıştı. 

Hakan Ural’dan Güllü dosyasına son nokta: Mesele bitti, reytinginiz batsın - 1. Resim

GÜLLÜ’NÜN KIZI AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Adli tıp raporunun açıklanmasının ardından, Güllü’nün kızı Hakan Ural’ın programına telefonla bağlandı ve duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına boğulan genç kadın, konuşmakta güçlük çekerek, “Annemin mezarına bile gidemiyoruz” ifadelerini kullandı.

HAKAN URAL: REYTİNGİNİZ BATSIN

Bu duygu yüklü anların ardından, Hakan Ural canlı yayında büyük bir öfke patlaması yaşadı. Ural, tepki göstererek şunları dile getirdi:

“Güllü konusu dün itibarıyla bitti. Yemin ediyorum reytingi yasaklarım. Ahlaksız, kötü, basit, ucuz ruhlu reyting alacağım diye hâlâ bu çocukları tehditle itham ederek haberi hala matruşka yapıp... Reytinginiz batsın! O reytingi almak için her yol mübah diye bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Bu reyting işini yasaklayın! Etik değil toplumumuz yozlaşıyor. Reytinginiz batsın!”

Hakan Ural’dan Güllü dosyasına son nokta: Mesele bitti, reytinginiz batsın - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Atlanta'da dikkat çeken karar! Şehirdeki tüm çatılar aynı renge boyanıyor: Sebebi ise...Togg'dan 4 çeker sürprizi! 4More serisi satışa çıktı, işte fiyatı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güllü’nün oğlu iddiaları çürüttü: Roman oynaması imkansız, Ferdi Aydın da patronu değil - MagazinGüllü’nün oğlu iddiaları çürüttü: Roman oynaması imkansız, Ferdi Aydın da patronu değilBerdan Mardini ile genç eşi Dilara Talay boşanıyor! Son paylaşımı çok manidar… - MagazinBerdan Mardini ile genç eşi Dilara Talay boşanıyor! Son paylaşımı çok manidar…Nükhet Duru’nun sağlık sınavı bitmiyor: Bu kez akrep soktu - MagazinNükhet Duru’nun sağlık sınavı bitmiyor: Bu kez akrep soktu'Teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Manifest grubu hakkında 1 yıla kadar hapis talep edildi - MagazinManifest grubu hakkında 1 yıla kadar hapis talebiGüllü'nün çocukları korkunç geceyi dakika dakika anlattı! "Bir patırtı duydum, elbisesini gördüm..." - MagazinÇocukları o geceyi dakika dakika anlattı!Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı! Adli Tıp Raporu gerçeği ortaya çıkardı - MagazinGüllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...