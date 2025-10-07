Hakan Ural’dan Güllü dosyasına son nokta: Mesele bitti, reytinginiz batsın

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili adli tıp raporu nihayet kamuoyuna açıklandı. Raporda, ünlü ismin kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken, bu bulgunun Güllü'nün ölümünde bir kaza ihtimalini güçlendirdiği vurgulandı.

EVLATLARIN İFADELERİ VE RAPORLAR KAZAYI İŞARET EDİYOR

Öte yandan, Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgilenen savcıyla görüştüğünü duyuran Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Savcı Hanım, evlatlarının ifadeleriyle rapor sonuçlarının birebir örtüştüğünü ve şu aşamada ölümün kazaya bağlı olduğu yönünde kanaate vardığını belirtti" ifadelerini kullanmıştı.

GÜLLÜ’NÜN KIZI AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Adli tıp raporunun açıklanmasının ardından, Güllü’nün kızı Hakan Ural’ın programına telefonla bağlandı ve duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına boğulan genç kadın, konuşmakta güçlük çekerek, “Annemin mezarına bile gidemiyoruz” ifadelerini kullandı.

HAKAN URAL: REYTİNGİNİZ BATSIN

Bu duygu yüklü anların ardından, Hakan Ural canlı yayında büyük bir öfke patlaması yaşadı. Ural, tepki göstererek şunları dile getirdi:

“Güllü konusu dün itibarıyla bitti. Yemin ediyorum reytingi yasaklarım. Ahlaksız, kötü, basit, ucuz ruhlu reyting alacağım diye hâlâ bu çocukları tehditle itham ederek haberi hala matruşka yapıp... Reytinginiz batsın! O reytingi almak için her yol mübah diye bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum: Bu reyting işini yasaklayın! Etik değil toplumumuz yozlaşıyor. Reytinginiz batsın!”