Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi?
Trafikte güvenliği artırmaya yönelik hazırlanan düzenleme sonrası yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi merak edildi. 2025 yılında uygulanması planlanan yeni trafik cezaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmek üzere gündeme alındı. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle birlikte hız ihlali, kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri takmama ve cep telefonu kullanımı gibi ihlallerin cezaları rekor seviyelere çıkacak.
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi sorularına cevap aranıyor. TBMM Genel Kurulu bu hafta “Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni gündemine alacak.
YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören yeni kanun teklifi, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklifin kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, yeni trafik cezaları 2025 yılı içerisinde yürürlüğe girecek.
YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?
Yeni düzenleme ile trafik cezaları ciddi oranda artırılıyor. En çok yapılan ihlallerden bazıları ve uygulanacak yeni ceza tutarları ise şu şekilde;
Kırmızı ışık ihlali: 5.000 TL
Cep telefonu ile araç kullanma: 5.000 TL
Emniyet kemeri takmama: 2.500 TL
Ehliyetsiz araç kullanma: 40.000 TL
Ehliyeti iptal edilmiş kişilerin araç kullanması: 200.000 TL
Drift yapma: 140.000 TL
Makas atma: 180.000 TL
Alkollü araç kullanma: 25.000 TL
Geçiş üstünlüğüne sahip araca yol vermeme: 46.000 TL
Sahte plaka kullanma: 280.000 TL
Dur ihtarına uymama: 200.000 TL
Hız limitini aşan sürücülere yüzde oranına göre 2.666 TL ile 11.399 TL arasında değişen cezalar uygulanacak.
TRAFİK KANUNU MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?
Yeni trafik cezalarını içeren kanun teklifi henüz Meclis’ten geçmedi. Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanması ve teklifin kabul edilmesi halinde, düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
İçişleri Bakanlığı ayrıca, sürücülere radar uyarısı gönderen yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştığını açıkladı.