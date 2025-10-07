Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi?

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi?
Yeni Düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu, TBMM, Emniyet Kemeri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trafikte güvenliği artırmaya yönelik hazırlanan düzenleme sonrası yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi merak edildi. 2025 yılında uygulanması planlanan yeni trafik cezaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmek üzere gündeme alındı. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle birlikte hız ihlali, kırmızı ışıkta geçme, emniyet kemeri takmama ve cep telefonu kullanımı gibi ihlallerin cezaları rekor seviyelere çıkacak.

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi sorularına cevap aranıyor. TBMM Genel Kurulu bu hafta “Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni gündemine alacak. 

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi? - 1. Resim

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören yeni kanun teklifi, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklifin kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, yeni trafik cezaları 2025 yılı içerisinde yürürlüğe girecek. 

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi? - 2. Resim

YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Yeni düzenleme ile trafik cezaları ciddi oranda artırılıyor. En çok yapılan ihlallerden bazıları ve uygulanacak yeni ceza tutarları ise şu şekilde;

Kırmızı ışık ihlali: 5.000 TL

Cep telefonu ile araç kullanma: 5.000 TL

Emniyet kemeri takmama: 2.500 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 40.000 TL

Ehliyeti iptal edilmiş kişilerin araç kullanması: 200.000 TL

Drift yapma: 140.000 TL

Makas atma: 180.000 TL

Alkollü araç kullanma: 25.000 TL

Geçiş üstünlüğüne sahip araca yol vermeme: 46.000 TL

Sahte plaka kullanma: 280.000 TL

Dur ihtarına uymama: 200.000 TL

Hız limitini aşan sürücülere yüzde oranına göre 2.666 TL ile 11.399 TL arasında değişen cezalar uygulanacak.

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi? - 3. Resim

TRAFİK KANUNU MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Yeni trafik cezalarını içeren kanun teklifi henüz Meclis’ten geçmedi. Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanması ve teklifin kabul edilmesi halinde, düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

İçişleri Bakanlığı ayrıca, sürücülere radar uyarısı gönderen yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştığını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İspanya'nın göbeğinde bina çöktü: Ekipler bölgede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
En Hamarat Benim dış ses kim? Gerçek adı ortaya çıktı - HaberlerEn Hamarat Benim dış ses kim? Gerçek adı ortaya çıktıİSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul 7 Ekim 2025 Büyükçekmece, Ömerli, Terkos, Alibeyköy... - HaberlerİSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul 7 Ekim 2025 Büyükçekmece, Ömerli, Terkos, Alibeyköy...Yarın İzmir'de yağmur var mı? İzmir hava durumu 7-12 Ekim 2025 - HaberlerYarın İzmir'de yağmur var mı? İzmir hava durumu 7-12 Ekim 2025Uzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktı - HaberlerUzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktı7 Ekim Gelinim Mutfakta'da kriz! Gelinim Mutfakta Tuğba yarışmadan ayrıldı mı? - Haberler7 Ekim Gelinim Mutfakta'da kriz! Gelinim Mutfakta Tuğba yarışmadan ayrıldı mı?7 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu? - Haberler7 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...