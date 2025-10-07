Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek, Trafik Kanunu Meclisten geçti mi sorularına cevap aranıyor. TBMM Genel Kurulu bu hafta “Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni gündemine alacak.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören yeni kanun teklifi, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda görüşülecek. Teklifin kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, yeni trafik cezaları 2025 yılı içerisinde yürürlüğe girecek.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Yeni düzenleme ile trafik cezaları ciddi oranda artırılıyor. En çok yapılan ihlallerden bazıları ve uygulanacak yeni ceza tutarları ise şu şekilde;

Kırmızı ışık ihlali: 5.000 TL

Cep telefonu ile araç kullanma: 5.000 TL

Emniyet kemeri takmama: 2.500 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 40.000 TL

Ehliyeti iptal edilmiş kişilerin araç kullanması: 200.000 TL

Drift yapma: 140.000 TL

Makas atma: 180.000 TL

Alkollü araç kullanma: 25.000 TL

Geçiş üstünlüğüne sahip araca yol vermeme: 46.000 TL

Sahte plaka kullanma: 280.000 TL

Dur ihtarına uymama: 200.000 TL

Hız limitini aşan sürücülere yüzde oranına göre 2.666 TL ile 11.399 TL arasında değişen cezalar uygulanacak.

TRAFİK KANUNU MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Yeni trafik cezalarını içeren kanun teklifi henüz Meclis’ten geçmedi. Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor. Görüşmelerin tamamlanması ve teklifin kabul edilmesi halinde, düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

İçişleri Bakanlığı ayrıca, sürücülere radar uyarısı gönderen yeni bir mobil uygulama üzerinde çalıştığını açıkladı.