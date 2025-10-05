Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TBMM'de gündem trafik cezaları! Rekor para ve hapis cezaları geliyor

Kaynak: HABER MERKEZİ
TBMM, bu hafta trafik cezalarını artıran kanun teklifini görüşmeye başlıyor. Hız ihlalleri, plaka değişiklikleri ve saldırgan sürücülere ağır cezalar geliyor. Ölümlü kazalarda olay yerinden ayrılana 1-3 yıl hapis cezası uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, trafik cezalarını artıran düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİNE YÜKSEK CEZA

Teklife göre, tescil plakasında değişiklik yapan veya plakanın okunmasını engelleyen sürücülere 140 bin lira idari para cezası kesilecek, araç ise 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı yapan büyük araçlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde ise taksimetre kullanımı zorunlu olacak.

HIZ İHLALLERİNE AĞIR YAPTIRIM

Hız ihlallerinde ciddi cezalar öngörülüyor. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 km/saat aşan sürücülerin ehliyetleri 30 gün, 56-65 km/saat aşanların 60 gün, 66 km/saatten fazla aşanların ise 90 gün süreyle geri alınacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin, cankurtaran ve itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücülere ise 46 bin lira ceza kesilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

ARAÇ GÜRÜLTÜSÜ VE SALDIRGANLIK CEZALARI

Araçlarda çevreyi rahatsız edecek gürültüye yol açan değişiklik yapan sürücülere 16 bin lira ceza uygulanacak. Trafikte saldırganlık yapan, kırmızı ışık ihlali veya yarış yapan sürücülere ise yüksek para cezaları ve uzun süreli ehliyet geri alma cezaları verilecek. Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılan sürücüler ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacak.

MERKEZ BANKASI GÜNDEMİ

Meclis gündeminde, trafik cezalarıyla birlikte Merkez Bankası’nın faaliyetleri de yer alıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TCMB Başkanı Fatih Karahan banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında sunum yapacak. Ayrıca Sayıştay’daki açık üyelikler için yapılacak seçim tezkere konusu da komisyon gündeminde olacak.

KOMİSYONLAR VE PARTİ TOPLANTILARI

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı toplantıda çalışma takvimini belirleyecek. Salı ve Çarşamba günleri ise Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

 

Kaynak: HABER MERKEZİ
