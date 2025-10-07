İspanya'nın göbeğinde bina çöktü: Ekipler bölgede

Başkent Madrid’de Ópera metro istasyonuna yakın olan Calle Hileras caddesinde bir bina kısmen çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yetkililer bazı kişilerin enkaz altında kalmış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti.

EKİPLER BÖLGEDE

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.