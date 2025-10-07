Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya'nın göbeğinde bina çöktü: Ekipler bölgede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanya’nın başkenti Madrid’de Ópera metro istasyonuna yakın Calle Hileras caddesinde bir binanın çökmesi sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken birçok kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor.

Başkent Madrid’de Ópera metro istasyonuna yakın olan Calle Hileras caddesinde bir bina kısmen çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yetkililer bazı kişilerin enkaz altında kalmış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. 

EKİPLER BÖLGEDE

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

 

