İspanya, İsrail’i bıraktı! Türk tanksavarlarına yöneldi

İspanyol Savunma Bakanlığı, İsrail kaynaklı sistemlere bağlılığı azaltma kararı sonrası Türkiye menşeli tanksavar füzelerini gündemine aldı.

Madrid yönetimi, Spike LR2 ihalesini rafa kaldırırken, alternatif arayışında Roketsan ürünleri listenin üst sıralarına çıktı.

SPİKE İPTALİNDEN SONRA YÖN ROTA TÜRKİYE'YE KAYDI

Savunma kaynaklarına göre İspanya, Silam roketatar ve Litening hedefleme sistemleri ile birlikte Spike LR2 tedarik süreçlerini durdurdu.

Bakanlık, programları sekteye uğratmamak için hızla yedek çözümler arıyor. Toledo’da düzenlenen Kara Kuvvetleri 2E+I Forumu’nda Savunma Bakanı Amparo Valcarce, endüstriyle birlikte adayları incelediklerini doğruladı.

Bakanlık, yeni çözümlerin öncelikle İspanyol veya Avrupa teknolojisine sahip olması gerektiğini söylese de piyasada Türkiye kaynaklı seçenekler de güçlü şekilde değerlendiriliyor.

ROKETSAN'DAN GENİŞ ÜRÜN AİLESİ: UMTAS, OMTAS, KARAOK

Ankara’daki Roketsan fabrikasını ziyaret eden İspanyol heyetinin notlarında, şirketin Umtas (Omtas) ailesi ve taşıması kolay Karaok gibi sistemler öne çıktı. Ürünlerden öne çıkanlar:

Umtas: 500 metre — 8 kilometre menzil, lazer güdümlü, yüksek etkili parçacıklı harp başlığı.

Omtas: 200 metre — 4 kilometre arası taşınabilir versiyon, “ateş-et-unut” modu, tandem delici harp başlığı.

Karaok: 2,5 km kısa menzilli, hafif taşımalı sistem; gündüz-gece kızılötesi arayıcı.

İspanyol endüstri kaynakları, Roketsan ile temasların başladığını ancak ilişkinin erken safhada olduğunu aktarıyor. Türk şirketinin Mayıs ayında Madrid’de düzenlenen Feindef fuarına katılımı dikkat çekmişti.

AVRUPA VE ABD ALTERNATİFLERİ DE MASADA

Pazar elbette sadece Türkiye değil. MBDA’nın Akeron füzeleri ile Javelin gibi ABD yapımı sistemler de adaylar arasında yer alıyor. Ancak teknoloji transferi ve yerli üretim garantileri, Madrid için belirleyici unsur olmaya devam ediyor — bu noktada Türkiye ile yapılacak işbirlikleri İspanyolların radarında.

HÜRJET ÖRNEĞİ: TÜRKİYE-İSPANYA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ KAPISI ARALIYOR

Savunma iş birliğinin somut örneği olarak TAI ile Airbus arasında Hürjet temelli eğitim uçağı çalışmaları gösteriliyor. Söz konusu programın yıl içinde resmileşmesi bekleniyor.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, yeni tedariklerin "İspanyol veya Avrupa teknolojisi" olmasını isterken endüstriyel iş birliği ve teknoloji transferi konusunun pazarlık masasında kilit unsur olduğunu aktardı.

MADE İN SPAİN HEDEFİ

Savunma Bakanlığı, dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda satın alma süreçlerinde İspanyol sanayisinin sanayi payını ve tasarım yetkisini artırmayı amaçlıyor. Hedef, ileride geliştirilecek versiyonlarda "Made in Spain" etiketli çözümler üretmek ve endüstriyel mülkiyet haklarını İspanyol şirketlere taşımak.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ ANAHTAR OLACAK

Silam programı ve Spike gibi bağlantısı kesilen projelerdeki boşluğu doldurmanın temel koşullarından biri teknoloji transferi ve yerli üretim kapasitesinin artırılması olacak. İspanyol Savunma Bakanlığı, askeri tedariklerde sadece çözümlerin bulunmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda uzun vadede sanayi kazanımının da sağlanması gerektiğini paylaştı.