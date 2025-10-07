Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 2025 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!

2025 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
2025 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Nobel Fizik Ödülü'ne "Elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfi" dolayısıyla John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis layık görüldü.

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü, kuantum hesaplama ve sensör teknolojilerinin gelişmesine katkı sağlayan üç bilim insanına verildi.

John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis, “bir elektrik devresinde makroskopik kuantum tünelleme ve enerji kuantizasyonu” üzerine yaptıkları keşiflerle ödüle layık görüldü.

1,2 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, üç araştırmacı toplam 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) tutarındaki ödülü paylaşacak.

Bilim insanları, kuantum mekaniğinin yalnızca atomik düzeyde değil, gözle görülür büyüklükteki sistemlerde de uygulanabileceğini kanıtladı. 

Söz konusu keşifler kuantum bilgisayarlar, kriptografi ve sensörler gibi teknolojilerin gelişmesi için önemli bir adım olarak tarihe geçti.

John Clarke, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde, Michel Devoret Yale Üniversitesi’nde, John Martinis ise Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’da görev yapıyor.

1896'DAN BU YANA!

Nobel Ödülleri, 1896’da ölen Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine her yıl fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış alanlarında veriliyor. 1968’de ekonomi alanı da ödül listesine eklendi.

Geçen yıl Nobel Fizik Ödülü, yapay zekâ ve makine öğrenimi alanındaki çalışmaları nedeniyle Geoffrey Hinton ve John Hopfield’a verilmişti.

Fizik ödülünün ardından bu yılki diğer Nobel kazananları, 13 Ekim’e kadar Stockholm’de açıklanacak.

Kaynak: Dış Haberler

Önce Trabzon sonra Artvin! Karadeniz'de yürekler ağza geldi, ekipler alarma geçtiErdoğan duyurdu! Ortak alfabe konusunda ilk adımı Türkiye attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Papa Leo geliyor! Türkiye ziyareti için tarih belli oldu - DünyaPapa Leo geliyor! Türkiye ziyareti için tarih belli olduABD-İsrail hattında yeni çatlak! Rehine anlaşması Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’e takıldı - DünyaRehine anlaşması Ben Gvir’e takıldıParis’in kalbinde patlama! Hükümet toplantısının yapıldığı binanın yakınında minibüs infilak etti - DünyaMilletvekilleri toplantıdayken minibüs infilak etti9 bin yıllık Anadolu geleneği... Görenler şaşkına döndü: Bu yoğurt 'karınca' ile mayalandı - DünyaGörenler şaşkına döndü: Bu yoğurt 'karınca' ile mayalandıABD İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 21,7 milyar dolar askeri yardım sağladı - DünyaABD, İsrail’in soykırımını finanse ettiAksa Tufanı sonrasında Gazze’nin 2 yıllık tablosu: 7 Ekim 2023’ten sonra yaşananlar - DünyaFilistin'in dönüm noktası; Aksa Tufanı
Sonraki Haber Yükleniyor...