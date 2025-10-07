2025 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu!

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü, kuantum hesaplama ve sensör teknolojilerinin gelişmesine katkı sağlayan üç bilim insanına verildi.

John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis, “bir elektrik devresinde makroskopik kuantum tünelleme ve enerji kuantizasyonu” üzerine yaptıkları keşiflerle ödüle layık görüldü.

1,2 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, üç araştırmacı toplam 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) tutarındaki ödülü paylaşacak.

Bilim insanları, kuantum mekaniğinin yalnızca atomik düzeyde değil, gözle görülür büyüklükteki sistemlerde de uygulanabileceğini kanıtladı.

Söz konusu keşifler kuantum bilgisayarlar, kriptografi ve sensörler gibi teknolojilerin gelişmesi için önemli bir adım olarak tarihe geçti.

John Clarke, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünde, Michel Devoret Yale Üniversitesi’nde, John Martinis ise Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’da görev yapıyor.

1896'DAN BU YANA!

Nobel Ödülleri, 1896’da ölen Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine her yıl fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış alanlarında veriliyor. 1968’de ekonomi alanı da ödül listesine eklendi.

Geçen yıl Nobel Fizik Ödülü, yapay zekâ ve makine öğrenimi alanındaki çalışmaları nedeniyle Geoffrey Hinton ve John Hopfield’a verilmişti.

Fizik ödülünün ardından bu yılki diğer Nobel kazananları, 13 Ekim’e kadar Stockholm’de açıklanacak.