Hindistan'da duruşma sırasında ilginç olay! Avukat, başyargıca ayakkabı fırlattı

Hindistan'da duruşma sırasında ilginç olay! Avukat, başyargıca ayakkabı fırlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da duruşma sırasında ilginç olay! Avukat, başyargıca ayakkabı fırlattı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da bir avukat, eski bir davada Hinduizm'e hakaret eden sözler sarf ettiğini öne sürdüğü Hindistan Başyargıcı Bhushan Ramkrishna Gavai'ye ayakkabı fırlattı.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, dün sabah Hindistan Yüksek Mahkemesinde görülen bir duruşma, kısa süreliğine bölündü.

BAŞYARGIÇA AYAKKABISINI FIRLATTI

Mahkeme salonunda bulunan Rakesh Kishore isimli avukat, o sırada duruşmadaki başka bir konuşmacıyı dinleyen Gavai'ye spor ayakkabısı fırlattı.

Polis, Kishore'un sorgulamada verdiği ifadede, Başyargıç Gavai'nin başka bir duruşmadaki sözleri nedeniyle öfkelendiğini söylediğini aktardı.

Polisin bulgularına göre Kishore, Gavai'nin ülkedeki bir tapınakta Hinduizm'in tanrılarından Lord Vişnu'nun heykelinin yeniden inşasını reddettiği duruşmadaki bazı ifadeleri, Hinduizm'e hakaret edici nitelikte buldu.

İSABET ETMEDİ

Başyargıç Gavai, fırlatılan ayakkabının kendisine ya da masasına isabet etmediğini, olayın hemen ardından duruşmaya devam edilmesini istediğini söyledi.

Polis, Gavai'nin suç duyurusunda bulunmaması üzerine Kishore'u serbest bıraktı ve ayakkabısını geri verdi. Öte yandan, Kishore'un bağlı olduğu baro, 71 yaşındaki avukatın, mahkemenin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldığını duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Başyargıç Gavai'nin olay karşısında sergilediği tavrı takdir ettiğini belirtti.

