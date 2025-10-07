Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > 9 bin yıllık Anadolu geleneği... Görenler şaşkına döndü: Bu yoğurt 'karınca' ile mayalandı

9 bin yıllık Anadolu geleneği... Görenler şaşkına döndü: Bu yoğurt 'karınca' ile mayalandı

9 bin yıllık Anadolu geleneği... Görenler şaşkına döndü: Bu yoğurt &#039;karınca&#039; ile mayalandı
Danimarkalı bilim insanları, Balkanlar ve Anadolu’da yaklaşık 9 bin yıl önce yapılan bir tarifi yeniden gün yüzüne çıkardı. Araştırmacıların uygun koşullarda karınca ile mayaladığı yoğurt, Michelin yıldızlı restoranda menüye girerek müşterilere sunuldu. 

Danimarkalı bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışmada binlerce yıllık geleneksel bir yöntem yeniden denemeye alındı. 2025 yılında iScience dergisinde yayımlanan çalışmada, bir ekip ılık süte bir avuç canlı karınca ekleyerek yoğurt elde etti. Bu ilginç tarifin kökeni ise Anadolu ve Balkanlar’a dayanıyor.

9 bin yıllık Anadolu geleneği... Görenler şaşkına döndü: Bu yoğurt 'karınca' ile mayalandı - 1. Resim

BİR AVUÇ KARINCAYI SÜTÜN İÇİNE ATTILAR

Kopenhag Üniversitesi’nden Dr. Veronica Sinotte liderliğindeki araştırma ekibi, geleneksel yöntemi test etmek üzere antropolog Sevgi Mutlu Sirakova’nın Bulgaristan’daki köyünü ziyaret etti. Bulgaristan halkının tarifine sadık kalan ekip,4 canlı karıncayı ılık süte ekleyip kavanozu yuvanın içine yerleştirdi. Süt, gece boyunca fermente olarak yoğurda dönüştü.

9 bin yıllık Anadolu geleneği... Görenler şaşkına döndü: Bu yoğurt 'karınca' ile mayalandı - 2. Resim

Mikroskobik incelemeler, karıncaların taşıdığı bir bakterinin sütü fermente etmede aktif rol oynadığını gösterdi.

Araştırma ekibinden Dr. Leonie Jahn “Endüstriyel yoğurtlarda sadece birkaç bakteri kullanılırken, bu geleneksel tarifin çok daha zengin mikrobiyal çeşitlilik içerdiğini görüyoruz” dedi.

9 bin yıllık Anadolu geleneği... Görenler şaşkına döndü: Bu yoğurt 'karınca' ile mayalandı - 3. Resim

MİCHELİN YILDIZLI RESTORANIN MENÜSÜNE GİRDİ

Bilimsel deneyin ardından elde edilen yoğurt, dondurma sandviçi ve ekşimsi peynir gibi ürünler Kopenhag’daki Alchemist restoranında özel tabaklarda müşterilere sunuldu. Restoran şefleri, karınca yoğurdunun geleneksel süt ürünlerinden oldukça farklı olduğunu belirtirken binlerce yıllık geleneklerin yoğun ilgi gördüğünü ekledi. 

