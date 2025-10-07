Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, İsrail polisi tarafından darp edildiğini açıkladı

Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, İsrail polisi tarafından darp edildiğini açıkladı

Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan, İsrail polisi tarafından darp edildiğini açıkladı. Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yapılan müdahale sırasında gözaltına alınan Filistin asıllı Fransız siyasetçi, iki İsrailli memur tarafından bir polis aracına bindirilirken dövüldüğünü söyledi.

Küresel Sumud Filosu’nun gözaltına alınmasının ardından Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan, İsrail polisi tarafından darbedildiğini söyledi.

Filistin asıllı Fransız siyasetçi Rima Hassan, İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na müdahalesinin ardından “iki İsrailli memur tarafından bir polis aracına bindirilirken dövüldüğünü” açıkladı.

Atina Uluslararası Havalimanı’nda AFP’ye konuşan Hassan, “Gri hapishane kıyafetleri giydik, bazılarımız dövüldü. Negev’deki yüksek güvenlikli hapishanede 13 ila 15 kişi bir hücrede yerde yatıyorduk. Her şeyden yoksunduk” dedi.

Hassan, “İsrail’in uyguladığı muamele insanlık dışıydı” ifadesini kullanarak yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, İsrail polisi tarafından darp edildiğini açıkladı - 1. Resim

'İSRAİL'E SİLAH İHRACATININ YARISI AVRUPA'DAN'

Hassan, daha önce Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin İsrail’e sağladığı askeri destekle “soykırıma ortak olduklarını” söylemişti.

“İsrail’e yapılan silah ihracatının yarısı Avrupa ülkelerinden geliyor. ABD’den sonra en büyük ihracatçı Almanya, ardından İtalya ve Fransa geliyor. Fransa’da bazı liman işçileri, bu sevkiyatları protesto ederek ülkelerinin suça ortak olmasını reddetti,” demişti.

Avrupa’daki siyasi söylemlerin samimiyetten uzak olduğunu dile getiren Hassan,

“Eğer bu sözler gerçekten inançtan kaynaklansaydı, somut yaptırımlar uygulanırdı. Şimdi kazanmamız gereken savaş, İsrail devletine karşı gerçek yaptırımlar elde etmek için yürütülen diplomatik mücadeledir,” ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

İsrail ordusu, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan 40’tan fazla gemi ve tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu’na 1 Ekim’de açık denizde müdahale etmişti.

Gemilerde bulunan 400’den fazla uluslararası aktivist gözaltına alınmış, bunlardan 171’i Pazartesi günü sınır dışı edilmişti.

İsrail, gemilerin “yasak bölgeye girdiğini” öne sürerken, gemilerde “tek bir yardım kamyonunun onda biri kadar” yardım bulunduğunu iddia etti.

Ancak aktivistler, filoda yaklaşık iki ton insani yardım taşıdıklarını, İsrail’in ise bu yardımlara uluslararası hukuka aykırı biçimde el koyduğunu belirtti.

HASSAN: ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLULUK ALMALI

Madleen gemisinde yola çıkmadan önce konuşan Rima Hassan, “Eğer başımıza bir şey gelirse, uluslararası toplumun sessiz kalması çok ciddi sonuçlar doğurur. Devletlerin görevi, bu gemilerde bulunan kendi vatandaşlarını korumak ve uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamaktır” demişti.

