Uzmanlar analiz etti, araştırmalar doğruladı: Duruşunuz, uyku kalitenizi etkiliyor

The Sleep Charity'nin Genel Müdür Yardımcısı Lisa Artis, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, gün içinde ekran kullanımına bağlı olarak gelişen kötü postürün gece uykusunu doğrudan etkilediğini belirtti.

Artis, “Eğer bir gün boyunca kambur bir şekilde oturduktan veya aşağı baktıktan sonra boynunuz eğrilmişse, gece boyunca dönüp durmanız ve sabah yorgun uyanmanız oldukça muhtemel” dedi. Öte yandan, zaten ağrı hisseden bir bireyin vücudunun derin uyku evresine geçmesinin zorlaştığını ve bunun bir kısır döngüye yol açtığını da ekledi.

'TEKNOLOJİ BOYNU' YAYGINLAŞIYOR

Yatak markası Simba tarafından yapılan yeni bir araştırma, milyonlarca İngiliz’in “teknoloji boynu” olarak adlandırılan rahatsızlıktan muzdarip olduğunu ortaya koydu. Bu durum, saatlerce ekranlara eğilmiş şekilde durmanın boyun ve sırtın üst kısmında oluşturduğu gerginlikle ilişkilendiriliyor. Araştırmaya göre, İngilizlerin yarısı düzenli olarak boyun veya sırt ağrısı çekiyor ve bu ağrılar uykunun bölünmesine ya da uyuyamamaya neden oluyor. Özellikle vücudun doğal olmayan pozisyonlarda uzun süre kalması, gece boyunca kaslarda sertlik ve ağrıya yol açıyor.

YANLIŞ UYKU POZİSYONLARI AĞRIYI ŞİDDETLENDİRİYOR

Lisa Artis’e göre, ekrana bakarken oluşan gerginlik gece yatış pozisyonlarımızı da etkiliyor. "Boynunuz ve omuzlarınız gerginse, yüzüstü yatmak omurgayı bükerek ağrıyı artırabilir. Yan yatmak da iyi bir yastık desteği olmadığında boyun ağrısını şiddetlendirebilir" diyen Artis, ideal pozisyonun sırt üstü veya destekli yan yatış olduğunu vurguluyor.

UYKUSUZLUK, HASTALIK RİSKİ DEMEK

İngiltere’de her üç kişiden birinin uykusuzluk çektiği tahmin ediliyor. Yapılan çok sayıda çalışma ise yetersiz uykunun sadece hayat kalitesini değil, ömrü de etkilediğini gösteriyor. Uzmanlara göre kötü uyku, böbrek ve kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı.



Ayrıca uyku sırasında beyin, metabolik atıkları temizliyor ve bilgileri uzun süreli hafızaya aktarıyor. Bu süreçlerin aksaması, hafıza problemleri ve bunama riskini artırıyor. Kronik uyku bozukluğunun Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla bağlantısı da bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

YETERSİZ UYKU HAYAT SÜRESİNİ KISALTIYOR

Bazı araştırmalar, yetersiz uykunun hayat süresini kadınlarda 4,7 yıl, erkeklerde ise 2,4 yıl kadar kısaltabileceğini ortaya koyuyor. Uyku apnesi, düzensiz uyku saatleri veya ekran bağımlılığı gibi etkenler, bu riskleri daha da artırıyor.