Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Uzmanlar analiz etti, araştırmalar doğruladı: Duruşunuz, uyku kalitenizi etkiliyor

Uzmanlar analiz etti, araştırmalar doğruladı: Duruşunuz, uyku kalitenizi etkiliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzmanlar analiz etti, araştırmalar doğruladı: Duruşunuz, uyku kalitenizi etkiliyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gün içinde kambur bir şekilde saatlerce ekran karşısında durmak yalnızca boyun ve sırt ağrılarına neden olmakla kalmıyor; aynı zamanda dinlenmenizi ve kaliteli bir uykuya geçmenizi de engelliyor. Uyku uzmanları, bu durumun bir kısır döngüye dönüşerek fiziksel sağlığı ciddi ölçüde tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.

The Sleep Charity'nin Genel Müdür Yardımcısı Lisa Artis, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, gün içinde ekran kullanımına bağlı olarak gelişen kötü postürün gece uykusunu doğrudan etkilediğini belirtti.

Uzmanlar analiz etti, araştırmalar doğruladı: Duruşunuz, uyku kalitenizi etkiliyor - 1. Resim

Artis, “Eğer bir gün boyunca kambur bir şekilde oturduktan veya aşağı baktıktan sonra boynunuz eğrilmişse, gece boyunca dönüp durmanız ve sabah yorgun uyanmanız oldukça muhtemel” dedi. Öte yandan, zaten ağrı hisseden bir bireyin vücudunun derin uyku evresine geçmesinin zorlaştığını ve bunun bir kısır döngüye yol açtığını da ekledi.

Uzmanlar analiz etti, araştırmalar doğruladı: Duruşunuz, uyku kalitenizi etkiliyor - 2. Resim

'TEKNOLOJİ BOYNU' YAYGINLAŞIYOR

Yatak markası Simba tarafından yapılan yeni bir araştırma, milyonlarca İngiliz’in “teknoloji boynu” olarak adlandırılan rahatsızlıktan muzdarip olduğunu ortaya koydu. Bu durum, saatlerce ekranlara eğilmiş şekilde durmanın boyun ve sırtın üst kısmında oluşturduğu gerginlikle ilişkilendiriliyor. Araştırmaya göre, İngilizlerin yarısı düzenli olarak boyun veya sırt ağrısı çekiyor ve bu ağrılar uykunun bölünmesine ya da uyuyamamaya neden oluyor. Özellikle vücudun doğal olmayan pozisyonlarda uzun süre kalması, gece boyunca kaslarda sertlik ve ağrıya yol açıyor.

Uzmanlar analiz etti, araştırmalar doğruladı: Duruşunuz, uyku kalitenizi etkiliyor - 3. Resim

YANLIŞ UYKU POZİSYONLARI AĞRIYI ŞİDDETLENDİRİYOR

Lisa Artis’e göre, ekrana bakarken oluşan gerginlik gece yatış pozisyonlarımızı da etkiliyor. "Boynunuz ve omuzlarınız gerginse, yüzüstü yatmak omurgayı bükerek ağrıyı artırabilir. Yan yatmak da iyi bir yastık desteği olmadığında boyun ağrısını şiddetlendirebilir" diyen Artis, ideal pozisyonun sırt üstü veya destekli yan yatış olduğunu vurguluyor.

UYKUSUZLUK, HASTALIK RİSKİ DEMEK

İngiltere’de her üç kişiden birinin uykusuzluk çektiği tahmin ediliyor. Yapılan çok sayıda çalışma ise yetersiz uykunun sadece hayat kalitesini değil, ömrü de etkilediğini gösteriyor. Uzmanlara göre kötü uyku, böbrek ve kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı.

Uzmanlar analiz etti, araştırmalar doğruladı: Duruşunuz, uyku kalitenizi etkiliyor - 4. Resim
Ayrıca uyku sırasında beyin, metabolik atıkları temizliyor ve bilgileri uzun süreli hafızaya aktarıyor. Bu süreçlerin aksaması, hafıza problemleri ve bunama riskini artırıyor. Kronik uyku bozukluğunun Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla bağlantısı da bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Uzmanlar analiz etti, araştırmalar doğruladı: Duruşunuz, uyku kalitenizi etkiliyor - 5. Resim

YETERSİZ UYKU HAYAT SÜRESİNİ KISALTIYOR

Bazı araştırmalar, yetersiz uykunun hayat süresini kadınlarda 4,7 yıl, erkeklerde ise 2,4 yıl kadar kısaltabileceğini ortaya koyuyor. Uyku apnesi, düzensiz uyku saatleri veya ekran bağımlılığı gibi etkenler, bu riskleri daha da artırıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Partili vekil, "Yozgatlıyım" diyen İsrail askerinden şikayetçi olduTedesco maç sabahı söyledi! Fenerbahçe’de sudan ucuz kahraman
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Vedat Işıkhan: Tip 1 diyabetlilere 610 milyonluk destek - SağlıkBakan Vedat Işıkhan: Tip 1 diyabetlilere 610 milyonluk destekOda kokularında büyük sağlık riski! 21 firmanın ürünleri toplatıldı - SağlıkOda kokularında büyük sağlık riski! 21 firmanın ürünleri toplatıldıTürkiye kanser enstitüsü başkanı Prof. Dr. Civelek: Gereksiz kolonoskopiyi engelleyecek tarama testi - SağlıkKanser kiti kolonoskopiyi azaltacakKadim Anadolu tıbbı dünyaya açılıyor! Türkiye geleneksel tıpta referans ülke olacak - SağlıkGeleneksel tıpta öncü olacağız!DSÖ: Dünyada her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı - SağlıkDSÖ: Dünyada her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısıUzmanı paylaştı! Kahveyi antioksidan deposuna çevirecek 3 yöntem: Her sabah bir tutam ekleyin - SağlıkUzmanı paylaştı! Kahveyi antioksidan deposuna çevirecek 3 yöntem
Sonraki Haber Yükleniyor...