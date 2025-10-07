Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Oda kokularında büyük sağlık riski! 21 firmanın ürünleri toplatıldı

Oda kokularında büyük sağlık riski! 21 firmanın ürünleri toplatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oda kokularında büyük sağlık riski! 21 firmanın ürünleri toplatıldı
Ürün Güvenliği, Risk, Ticaret Bakanlığı, Ambalaj, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, risk taşıyan oda kokularının toplatıldığını ve bazı ürünlere idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ürün güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2025 yılının ilk sekiz ayında 21 firmaya ait oda kokularının toplatıldığını açıkladı. Bolat, hava aromatize edici ürünler kapsamında olan oda kokularına ilişkin yapılan denetimlerinde 2024 yılından itibaren 38 adet firmaya ait ürünün ilgili mevzuatında belirtilen ambalaj gerekliliklerine uygun olmadığının tespit edildiğini kaydetti. Bolat, bazı markalara ait oda kokularında ise görme engelli bireyler için ciddi risk oluşturan dokunsal uyarı işareti bulunmaması nedeniyle idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Gazze'de anlaşma için yoğun çaba harcıyor, güçlü bir liderFenerbahçe'de 100 milyon avroluk hayal kırıklığı: Değer kaybı büyük, korkutan benzerlik...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye kanser enstitüsü başkanı Prof. Dr. Civelek: Gereksiz kolonoskopiyi engelleyecek tarama testi - SağlıkKanser kiti kolonoskopiyi azaltacakKadim Anadolu tıbbı dünyaya açılıyor! Türkiye geleneksel tıpta referans ülke olacak - SağlıkGeleneksel tıpta öncü olacağız!DSÖ: Dünyada her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısı - SağlıkDSÖ: Dünyada her 5 yetişkinden 1'i tütün bağımlısıUzmanı paylaştı! Kahveyi antioksidan deposuna çevirecek 3 yöntem: Her sabah bir tutam ekleyin - SağlıkUzmanı paylaştı! Kahveyi antioksidan deposuna çevirecek 3 yöntemBilim insanları açıkladı! 15 dakika fazla uyumak erken ölüm riskini azaltıyor - SağlıkBilim insanları açıkladı! 'Ekstra 15 dakika' erken ölüm riskini azaltıyorParkinson'un erken belirtileri nelerdir? Hastalığı atlatmak mümkün mü? - SağlıkParkinson'un erken belirtileri nelerdir? Hastalığı atlatmak mümkün mü?
Sonraki Haber Yükleniyor...