Oda kokularında büyük sağlık riski! 21 firmanın ürünleri toplatıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ürün güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2025 yılının ilk sekiz ayında 21 firmaya ait oda kokularının toplatıldığını açıkladı. Bolat, hava aromatize edici ürünler kapsamında olan oda kokularına ilişkin yapılan denetimlerinde 2024 yılından itibaren 38 adet firmaya ait ürünün ilgili mevzuatında belirtilen ambalaj gerekliliklerine uygun olmadığının tespit edildiğini kaydetti. Bolat, bazı markalara ait oda kokularında ise görme engelli bireyler için ciddi risk oluşturan dokunsal uyarı işareti bulunmaması nedeniyle idari yaptırım uygulandığını bildirdi.