Berdan Mardini ile genç eşi Dilara Talay boşanıyor! Son paylaşımı çok manidar…

5 ay önce nikah masasına oturan Berdan Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük olan eşi Dilara Talay boşanıyor. Ünlü çiftin Mardini’nin son paylaşımı ayrılık iddialarını alevlendirdi.

47 yaşındaki türkücü Berdan Mardini, 2010 yılında evlendiği ve iki çocuğunun annesi olan Fatoş Yelliler ile 2021’de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından 32 yaşındaki İngilizce öğretmenliği yapan Dilara Talay ile birlikte olan Mardini, ilişkisini bir adım ileri taşımıştı.

“KIZININ YAŞINDA” YORUMLARINA RAĞMEN EVLENDİLER

Yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından Dilara Talay ile Berdan Mardini geçtiğimiz Nisan ayında sessiz sedasız evlendi. Zaman zaman sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Mardini, yaş farkı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Takipçileri tarafından "Kardeşi gibi görünüyor" ,"Kızının yaşında" gibi yorumlara maruz kalan ünlü isim, eleştirilere kulak asmadı.

Berdan Mardini ile genç eşi Dilara Talay boşanıyor! Son paylaşımı çok manidar… - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Bir süredir magazin gündeminde yer alan Berdan Mardini ile eşi Dilara Talay’ın boşanacakları yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Çiftin, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıkması ve birlikte olan tüm fotoğrafları silmesi dikkat çekmişti.

Berdan Mardini ile genç eşi Dilara Talay boşanıyor! Son paylaşımı çok manidar… - 2. Resim

MARDİNİ’DEN MANİDAR PAYLAŞIM: SEVMEYE RAĞMEN GİTMEK…

Çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı öne sürülürken, Mardini’nin son yaptığı paylaşım ‘boşanıyorlar’ söylentilerini alevlendirdi. Ünlü şarkıcı “Sevmesine rağmen gitmek, erkeğin en ağır ama en onurlu hamlesidir. Çünkü saygısı olmayan kadına sevgiyi vermek, erkeğin kendine yaptığı en büyük ihanettir” sözlerini kişisel Instagram hesabından paylaştı.

Berdan Mardini ile genç eşi Dilara Talay boşanıyor! Son paylaşımı çok manidar… - 3. Resim

AYRILIĞIN İŞARETİ…

Manidar bulunan paylaşım kafaları karıştırdı. Takipçileri, bu mesajı çiftin ayrılığına dair bir işaret olarak yorumladı.

ASKİ Ankara su kesintisi 7-8 Ekim! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
