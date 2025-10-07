10 Ekim BİM aktüel ürünler! Ankastre setler, teknoloji ürünleri ve daha fazlası geliyor
Bu hafta BİM rafları teknoloji ve ev yenileme ürünleriyle dolup taşıyor. 10 Ekim 2025 Cuma günü satışa çıkacak aktüel ürünler arasında ankastre setler, 4K Ultra HD Google TV’ler, mutfak gereçleri ve kışlık giyim ürünleri yer alıyor.
BİM 10 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü mağazalara gelecek ürünler arasında hem teknolojik cihazlar hem de ev ihtiyaçlarına yönelik fırsatlar dikkat çekiyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Kumtel ankastre setler, QLED Google TV modelleri, Heifer mutfak robotu, Casilli termal tayt ve Lotto polar üstler bulunuyor. Ayrıca balıkçılıktan dikişe kadar birçok hobi ürünü de indirimli fiyatlarla satışta olacak.
10 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
65 inç QLED Google TV (SENNA) - 19.900 TL
55 inç 4K Google TV (TCL) - 18.900 TL
Omix X5 Cep Telefonu + TWS Kulaklık - 5.890 TL
Polosmart Akıllı Saat Psw21 - 599 TL
Duvar Şarjı 20W PD + USB 3.0 - 249 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 9.450 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set - 8.990 TL
Heifer Mutfak Robotu - 1.390 TL
Heifer Cam Kettle - 899 TL
Philips OneBlade Tıraş Makinesi - 749 TL
Polosmart Şarjlı Diş Fırçası - 399 TL
Saç Düzleştirici - 399 TL
Cam Kahve Fincan Takımı (6’lı) - 219 TL
Cam Kase (1500 cc) - 189 TL
Cam Kase (235 cc) - 179 TL
Cam Ayaklı Meyvelik - 269 TL
Hayvan Figürlü Kupa - 199 TL
3 Bölmeli Sunumluk - 165 TL
Gold Metal Sunum Tepsisi - 139 TL
Emaye Kase (2’li) - 175 TL
Organizer Sepet - 99 TL / 79 TL
Matara - 119 TL
Lotto Tam Fermuarlı Polar Üst (Kadın-Erkek) - 299 TL
Casilli Termal Tayt - 199 TL
Kışlık Gömlek (Erkek) - 249 TL
North Pacific Polar Üst (Çocuk) - 239 TL
Penye Şal - 85 TL
Hobi Olta Takımı - 849 TL
Olta Sehpası - 319 TL
Olta Kamışı - 1.390 TL / 990 TL
Olta Makinesi - 1.490 TL / 1.590 TL
Olta Misinası - 149 TL