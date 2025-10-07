10 Ekim BİM aktüel ürünler! Ankastre setler, teknoloji ürünleri ve daha fazlası geliyor

BİM 10 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma günü mağazalara gelecek ürünler arasında hem teknolojik cihazlar hem de ev ihtiyaçlarına yönelik fırsatlar dikkat çekiyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Kumtel ankastre setler, QLED Google TV modelleri, Heifer mutfak robotu, Casilli termal tayt ve Lotto polar üstler bulunuyor. Ayrıca balıkçılıktan dikişe kadar birçok hobi ürünü de indirimli fiyatlarla satışta olacak.

10 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

65 inç QLED Google TV (SENNA) - 19.900 TL

55 inç 4K Google TV (TCL) - 18.900 TL

Omix X5 Cep Telefonu + TWS Kulaklık - 5.890 TL

Polosmart Akıllı Saat Psw21 - 599 TL

Duvar Şarjı 20W PD + USB 3.0 - 249 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 9.450 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set - 8.990 TL

Heifer Mutfak Robotu - 1.390 TL

Heifer Cam Kettle - 899 TL

Philips OneBlade Tıraş Makinesi - 749 TL

Polosmart Şarjlı Diş Fırçası - 399 TL

Saç Düzleştirici - 399 TL

Cam Kahve Fincan Takımı (6’lı) - 219 TL

Cam Kase (1500 cc) - 189 TL

Cam Kase (235 cc) - 179 TL

Cam Ayaklı Meyvelik - 269 TL

Hayvan Figürlü Kupa - 199 TL

3 Bölmeli Sunumluk - 165 TL

Gold Metal Sunum Tepsisi - 139 TL

Emaye Kase (2’li) - 175 TL

Organizer Sepet - 99 TL / 79 TL

Matara - 119 TL

Lotto Tam Fermuarlı Polar Üst (Kadın-Erkek) - 299 TL

Casilli Termal Tayt - 199 TL

Kışlık Gömlek (Erkek) - 249 TL

North Pacific Polar Üst (Çocuk) - 239 TL

Penye Şal - 85 TL

Hobi Olta Takımı - 849 TL

Olta Sehpası - 319 TL

Olta Kamışı - 1.390 TL / 990 TL

Olta Makinesi - 1.490 TL / 1.590 TL

Olta Misinası - 149 TL