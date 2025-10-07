Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sükun Işıtan kimdir, kaç yaşında?

Sükun Işıtan kimdir, kaç yaşında?

- Güncelleme:
Sükun Işıtan kimdir, kaç yaşında?
Sükun Işıtan, Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde sahnede yaptığı teşekkür konuşmasıyla gündem oldu. Salondan duyulan ıslık ve yuhalama sesleri sosyal medyada çok konuşuldu. Ardından Sükun Işıtan kimdir, hayatı ve biyografisi araştırılıyor.

Tiyatro camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Sükun Işıtan, 27. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken yaptığı konuşma salonda tepkilere neden oldu. Hayatı ve biyografisi merak ediliyor. 

SÜKUN IŞITAN KİMDİR?

Sükun Işıtan, 28 Ekim 1967 tarihinde doğdu. 57 yaşındaki oyuncu, kariyerine Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda başladı ve ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar sahneye çıktı.  Ayrıca Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Oyunculuk, Sahne ve Diksiyon hocalığı yaptı. 

Devlet Tiyatroları'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Başrejisör pozisyonunda görev almaktadır.

SÜKUN IŞITAN'IN YER ALDIĞI OYUNLARDAN BAZILARI

Miletos Güzeli

Onikinci Gece

Bernarda Alba'nın Evi

Büyük Romulüs

Taşrada Bir Gün

Cesaret Ana ve Çocukları

Toplu Hikayeler

Gün Batımı

 

