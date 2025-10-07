Sükun Işıtan kimdir, kaç yaşında?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sükun Işıtan, Afife Tiyatro Ödülleri gecesinde sahnede yaptığı teşekkür konuşmasıyla gündem oldu. Salondan duyulan ıslık ve yuhalama sesleri sosyal medyada çok konuşuldu. Ardından Sükun Işıtan kimdir, hayatı ve biyografisi araştırılıyor.
Tiyatro camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Sükun Işıtan, 27. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken yaptığı konuşma salonda tepkilere neden oldu. Hayatı ve biyografisi merak ediliyor.
SÜKUN IŞITAN KİMDİR?
Sükun Işıtan, 28 Ekim 1967 tarihinde doğdu. 57 yaşındaki oyuncu, kariyerine Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda başladı ve ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar sahneye çıktı. Ayrıca Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Oyunculuk, Sahne ve Diksiyon hocalığı yaptı.
Devlet Tiyatroları'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Başrejisör pozisyonunda görev almaktadır.
SÜKUN IŞITAN'IN YER ALDIĞI OYUNLARDAN BAZILARI
Miletos Güzeli
Onikinci Gece
Bernarda Alba'nın Evi
Büyük Romulüs
Taşrada Bir Gün
Cesaret Ana ve Çocukları
Toplu Hikayeler
Gün Batımı
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan