Haberler > Haberler > Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan'ın dizideki akıbeti araştırılıyor

Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan'ın dizideki akıbeti araştırılıyor

- Güncelleme:
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokalar yeni sezonuyla izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 20 sezonda diziye yeniden dahil olan Ali, Hüsnü Çoban'ı vurması gündeme damga vurdu. Peki, Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? İşte konuya dair tüm ayrıntılar...

Uzun soluklu yapımlar denildiğinde akla gelen arka Sokaklar, son gelişmelerle gündemdeki yerini koruyor. Özellikle hüsnü Çoban karakterinin Ali tarafından vurulması, izleyicilerin "Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü?" sorusunu merak etmesine yol açtı.

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan'dan ayrılık iddialarını güçlendiren paylaşım - 2

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN ÖLDÜ MÜ? 

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın ölüp ölmediği belli değildir. Resmi bir açıklama yapılmadığı için karakterle ilgili net bir şey söylenememektedir. 

Apar topar hastaneye kaldırılam Hüsnü Çoban, resmen zamanla yarıştı. Ameliyat sahnesinde doktorlar yoğun çaba harca da kurşunların birini çıkaramadı. Bu durum, karakterin geleceğine dair büyük bir belirsizlik oluşturdu.

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan'dan ayrılık iddialarını güçlendiren paylaşım - 4

ÖZGÜR OZAN ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR MU?

Dizinin yapım ekibi ve Özgür Ozan'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

Ancak sosyal medyada, Özgür Ozan'ın siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşması, izleyiciler arasında "Özgür Ozan Arka Sokaklar'a veda mı ediyor?" yorumlarına neden oldu. 

