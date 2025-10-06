2 suya 170 lira hesap bakanlığı harekete geçirdi! Milyonluk ceza yolda

Bir vatandaşın Aksaray'da bir kafeye gidip iki kişilik bir masa için 1.315 liralık hesap ödediğini ve 2 tane 0,33 cl su için 170 lira ödediğini açıklaması üzerine Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Olaya ilişkin Bakanlık tarafından ülke genelinde kafe ve restoranlarda, işletmelerin giriş kapısında ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığına ilişkin denetim yapıldı. Ayrıca masadaki menü fiyatlarıyla kapı girişlerinde yer alan fiyatlar karşılaştırılarak, fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.

1.4 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA KESİLECEK

Aksaray'daki söz konusu kafede ise haksız fiyat artışı kapsamında su ürününün son 3 aya ait alış faturası talep edilerek firmadan konuya ilişkin savunma yapması istenildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada firmanın savunması gelir gelmez tanzim edilen Haksız Fiyat Denetimi Tutanaklarının, firma savunması ve buna ilişkin belgelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edileceği aktarıldı. Buna göre fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere kurulca, 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

FİYAT DEĞİŞİM TARİHİ OLMADIĞI İÇİN CEZA KESİLDİ

Ayrıca söz konusu kafede 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında kapılarda fiyat tarifesinin yer aldığı ve masalarda menü fiyat listesi bulunduğu ancak mevzuat uyarınca masalardaki listede fiyat değişim tarihinin bulunmadığı tespit edildiği belirtildi. Bu çerçevede tutulan tutanak sonucunda aykırı olan ürünler kapsamında 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacağı aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aksaray ilinde yer alan söz konusu kafenin çevresindeki 5 işletmenin de denetlendiği aktarıldı. İşletmelerde de son 3 aya dönük faturaların ve firmaların savunmalarının ivedi olarak istenildiği belirtilerek, Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilecekleri kaydedildi.