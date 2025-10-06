Biletler 1.000 TL'den başlıyor! THY'den KKTC kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) uçuşları için indirim kampanyası başlattı.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım-25 Aralık'ta, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC uçuşları için kampanya düzenlendi.

9 EKİM'E KADAR SATIN ALINACAK BİLETLERLER...

Bu kapsamda 9 Ekim'e kadar satın alınacak biletlerle yolcular 1.000 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Yolcular kampanyayla ilgili detaylı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişebilecek.