Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Biletler 1.000 TL'den başlıyor! THY'den KKTC kampanyası

Biletler 1.000 TL'den başlıyor! THY'den KKTC kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları, İstanbul ve Ankara çıkışlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşları için yeni bir kampanya başlattı. 1.000 liradan başlayan fiyatlarla biletler satışa sunuldu. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları (THY),  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) uçuşları için indirim kampanyası başlattı. 

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım-25 Aralık'ta, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC uçuşları için kampanya düzenlendi.

Biletler 1.000 TL'den başlıyor! THY'den KKTC kampanyası - 1. Resim

9 EKİM'E KADAR SATIN ALINACAK BİLETLERLER... 

Bu kapsamda 9 Ekim'e kadar satın alınacak biletlerle yolcular 1.000 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Yolcular kampanyayla ilgili detaylı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli maçlar ne zaman? Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya maç tarihleri açıklandıCennetin Çocukları İskender kimdir? İsmail Hacıoğlu'nun kariyeri ve oynadığı yapımlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandı - EkonomiHazine, bono ihalesiyle 42,4 milyar lira borçlandıAdana cezaevinde mahkumlar üretti! Kansere şifa oluyor, kilosu 15 bin TL - EkonomiKansere şifa oluyor, kilosu 15 bin TLBakan Bayraktar'dan "Akkuyu" mesajı: Türkiye'nin 70 yıllık rüyası gerçek oluyor - Ekonomi"Türkiye'nin 70 yıllık rüyası gerçek oluyor"2025 sonunda ne kadar olacak? Dünyaca ünlü bankadan Bitcoin için çarpıcı tahmin - EkonomiYıl sonuna kadar %60 değer kazanacak!Darphane o paraları yeniden bastı! Yeni kuruşlar tedavülde - EkonomiDarphane o paraları yeniden bastıTürkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller! İşte fiyatı 1,5 milyon TL'nin altında olan araçlar - EkonomiTürkiye'de satılan en uygun sıfır otomobiller
Sonraki Haber Yükleniyor...