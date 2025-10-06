Biletler 1.000 TL'den başlıyor! THY'den KKTC kampanyası
Türk Hava Yolları, İstanbul ve Ankara çıkışlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşları için yeni bir kampanya başlattı. 1.000 liradan başlayan fiyatlarla biletler satışa sunuldu. İşte detaylar...
Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) uçuşları için indirim kampanyası başlattı.
THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım-25 Aralık'ta, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC uçuşları için kampanya düzenlendi.
9 EKİM'E KADAR SATIN ALINACAK BİLETLERLER...
Bu kapsamda 9 Ekim'e kadar satın alınacak biletlerle yolcular 1.000 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat edilebilecek.
Yolcular kampanyayla ilgili detaylı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişebilecek.
