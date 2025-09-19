THY'den "Avrupa" indirimi! Biletler 129 dolardan başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) yeni bir kampanyaya daha imza attı.

THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY, Türkiye'den Güney Avrupa'ya seyahat edecek misafirlerine avantajlı fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

BİLETLER 129 DOLARDAN BAŞLIYOR

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen THY yolcuları, 26 Eylül'e kadar satın alacakları biletlerle, 01 Kasım 2025-15 Mart 2026 tarihleri aralığında Atina ve Selanik'e 129 dolar, Roma, Milano ve diğer İtalya şehirlerine 169 dolar, Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 199 dolar, Paris'e 209 dolar, Lizbon ve Porto'ya ise 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

İNDİRİM THY'NİN İNTERNET SİTESİNE ÖZEL

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor. Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.