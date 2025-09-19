Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > THY'den "Avrupa" indirimi! Biletler 129 dolardan başlıyor

THY'den "Avrupa" indirimi! Biletler 129 dolardan başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
THY&#039;den &quot;Avrupa&quot; indirimi! Biletler 129 dolardan başlıyor
THY, Avrupa, İndirim, Kampanya, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin öncü hava yolu şirketi THY, Güney Avrupa ülkelerine yönelik indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 129 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satılacak. İndirimli biletler THY'nin resmi internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Türk Hava Yolları (THY) yeni bir kampanyaya daha imza attı. 

THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY, Türkiye'den Güney Avrupa'ya seyahat edecek misafirlerine avantajlı fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

BİLETLER 129 DOLARDAN BAŞLIYOR 

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen THY yolcuları, 26 Eylül'e kadar satın alacakları biletlerle, 01 Kasım 2025-15 Mart 2026 tarihleri aralığında Atina ve Selanik'e 129 dolar, Roma, Milano ve diğer İtalya şehirlerine 169 dolar, Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 199 dolar, Paris'e 209 dolar, Lizbon ve Porto'ya ise 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

THY'den

İNDİRİM THY'NİN İNTERNET SİTESİNE ÖZEL

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor. Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlk belirtisi hafıza bozukluğu… Yavaşlatmada ise erken teşhis kritikTers dönen otomobil yol kenarına uçtu! 4'ü çocuk 6 yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şap hastalığı nedeniyle kapatılmıştı! Malatya'daki hayvan pazarı yeniden açıldı - EkonomiMalatya'da şap nedeniyle kapatılan hayvan pazarı açıldıDünyanın en büyüklerinden! Türkiye Varlık Fonu devler liginde - EkonomiTürkiye Varlık Fonu devler ligindeÇiftçiye destek müjdesi! 4,5 milyar liralık ödeme hesaplara aktarılıyor - EkonomiÇiftçiye destek müjdesi! Bugün hesaplarda olacak"Krizin ana nedeni" diye duyurmuşlardı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "vergisiz döviz" iddiasına cevap  - EkonomiBakanlıktan "vergisiz döviz" iddiasına cevap Muz, avokado, ejder meyvesi, mango, papaya... Alanya'daki tropikal meyve üreticilerinin yetkililerden bir talebi var - EkonomiTropikal meyve üreticilerinin bir talebi varBakanlık ifşa etti! Çocuklarınızdan uzak tutun, bu oyuncağın satışı yasaklandı - EkonomiSatışı yasaklandı, çocuklarınızdan uzak tutun!
Sonraki Haber Yükleniyor...