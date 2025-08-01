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THY'de yeni dönem! Artık o bagajlar kabul edilmeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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THY&#039;de yeni dönem! Artık o bagajlar kabul edilmeyecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları, uçuş güvenliği nedeniyle kabin veya uçak altında lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajların taşınamayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Seul seferini yapan uçakta bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazı (powerbank) koltuk arasına düşmüştü. Yolcu ve kabin görevlileri şarj cihazını çıkaramayınca pilot, İstanbul'a geri dönüş kararı almıştı.​

THY'DEN BAGAJ KARARI

Bu olayın ardından Türk Hava Yolları'ndan dikkat çeken bir karar geldi. Şirketten yapılan açıklamada, lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajların kabin veya uçak altında taşınmayacağı belirtildi.

THY'de yeni dönem! Artık o bagajlar kabul edilmeyecek - 1. Resim

DETAYLARI TEK TEK DUYURDULAR

THY'nin sitesinde yer alan metinde şu ifadeler bulunuyor: 

"Akıllı bagajlar; harici cihazları şarj etme imkânı sağlayan entegre lityum bataryalar, GPS takip cihazları, Bluetooth, Wi-Fi, kendini tartma özelliği ve de dijital kilit içeren cihazlardır. Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz.

Aşağıdaki şartlara uyulması kaydıyla, akıllı bagajlar hem kabin bagajı hem de kayıtlı bagaj olarak taşınabilir.

- Lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır.

- Kabin bagajında taşınacak ayrılmış lityum bataryanın kısa devreye karşı korunması için, batarya orijinal paketine konulmalı ya da terminalleri yalıtılmalı ya da muhafazalı plastik çantalara konmalıdır.

- Lityum batarya akıllı bagajdan ayrılmalı ve kabinde ayrı olarak taşınmalıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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