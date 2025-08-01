Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla hapis cezaları kaldırıldı! İşte o 9 isim
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete kararları yayımlandı. Buna göre 9 mahkumun cezası sağlık nedenleriyle kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de dikkat çeken kararlar yer aldı.
KALAN CEZALARI AFFEDİLDİ
Bunlardan birisi de 9 kişi hakkındaki af kararı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla çeşitli suçlardan hüküm giymiş 9 mahkumun kalan cezaları, sağlık durumları nedeniyle kaldırıldı.
CEZASI KALDIRILAN İSİMLER
Söz konusu isimler şu şekilde belirtildi:Mehmet Tunç, Ali Kapu, Mustafa Şahbudak, Mahmut Altun, Serkan Şencan, Mustafa Eğmen, Süleyman Kızılkaya, Abdullah Şen ve Adem Kozu.
Dün de mal varlığı dondurulan 5 kişi üzerindeki kararın kaldırılması Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar