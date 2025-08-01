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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla hapis cezaları kaldırıldı! İşte o 9 isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın imzasıyla hapis cezaları kaldırıldı! İşte o 9 isim
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete kararları yayımlandı. Buna göre 9 mahkumun cezası sağlık nedenleriyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de dikkat çeken kararlar yer aldı.

KALAN CEZALARI AFFEDİLDİ

Bunlardan birisi de 9 kişi hakkındaki af kararı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla çeşitli suçlardan hüküm giymiş 9 mahkumun kalan cezaları, sağlık durumları nedeniyle kaldırıldı.

CEZASI KALDIRILAN İSİMLER

Söz konusu isimler şu şekilde belirtildi:Mehmet Tunç, Ali Kapu, Mustafa Şahbudak, Mahmut Altun, Serkan Şencan, Mustafa Eğmen, Süleyman Kızılkaya, Abdullah Şen ve Adem Kozu.

Dün de mal varlığı dondurulan 5 kişi üzerindeki kararın kaldırılması Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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