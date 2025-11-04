Sosyal medya videolarıyla tanınıyordu! Müşterilerini dolandırdı, kaçarken yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya bayiliği yapan Öznur K. beyaz eşya kredisi adı altında yüzlerce müşterisi adına kredi çekti. Kendi isimleri adına haberleri olmadan kredi çekildiğini fark eden vatandaşlar savcılığa başvurdu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri de talimat üzerine araştırma başlattı.

SOSYAL MEDYADA DA TANINIYORDU

Sosyal medyada yaptığı çekimler ve beyaz eşya kullanımı ile ilgili vatandaşları uyaran videoları ile tanınan Öznur K., polis tarafından Bilecik yolu üzerinde gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

MİLYONLARCA TL'LİK DOLANDIRICILIK

Bir finans kuruluşunun uygulaması aracılığıyla kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve olayın boyutunun milyonlarca lira olduğu iddia edildi.