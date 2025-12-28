Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un olağanüstü genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Enes Zengin, yeşil-siyahlı kulübün 47. başkanı seçildi.

Sakaryaspor’da merakla beklenen olağan genel kurul toplantısı Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Genel kurul toplantısı bugün Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan açık oylamada delegelerin desteğini alan ve genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Enes Zengin, Sakaryaspor'un yeni başkanı oldu.

"SAKARYASPOR GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ EN GÜZEL HEDİYEDİR"

Sakaryaspor'un sadece bir futbol takımı olmadığını belirten Enes Zengin, "Sakaryaspor hepimizin çocukluğu, gençliği ve gelecek nesillere bırakacağımız en güzel hediyedir. Sakaryaspor her zaman Sakarya'mızın göz bebeği olmuştur. Zaman zaman kırgınlıklarımız, kızgınlıklarımız oldu ama bugün hep birlikte Allah nasip ederse genç bir ekip kurduk. Sizlerden isteğim, bu kardeşinize sahip çıkmanız, destek vermeniz. Biz de sizin emanetiniz olan Sakaryaspor'a en güzel şekilde sahip çıkmak için bugün buradayız" dedi.

"KÜLLERİMİZDEN DOĞMAYA ALIŞIĞIZ"

Enes Zengin, "Sakaryaspor'umuzun bugünkü durumu malum. Kimselere yıldızları vaad etmiyoruz. Genç ve dinamik bir ekibiz. Daha önce İsmail Gürses döneminde de yöneticilik yaptım. Bugün de sizlerin karşısına başkan adayı olarak çıktım. Sizlerin oylarıyla başkan olarak seçildim. Bir Sakaryaspor sevdalısı olarak sonuna kadar bu iş için savaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Zengin sözlerine şöyle devam etti:

Kulübün içinde bulunduğu zorlu sürece de değinen Zengin, "Bu konuda bugüne kadar hiçbir desteğini esirgemeyen, gerçekten bütün vücudunu bu takım için ortaya koymuş Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a çok teşekkür ediyorum. Bugünlerde Sakaryaspor olarak çok iyi bir durumda değiliz ama biz Sakarya olarak küllerimizden doğmaya alışığız. Bugün de biz 'Küllerimizden doğmaya geldik' diyoruz. Niyetimiz halis. Sonunun güzel olacağına inanıyoruz. Sonu güzel olan yolların genelde taşlı sıkıntıları olur. İllaki aramızda tartışmalar olacak ama üzüntümüz de birlikte, sevincimiz de birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

