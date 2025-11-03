Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da dehşet! 20 yaşındaki kadın 45 yerinden bıçaklandı

Bursa’da dehşet! 20 yaşındaki kadın 45 yerinden bıçaklandı

Bursa’da Rus uyruklu 20 yaşındaki Arzu Khalılova, eşi tarafından 45’ten fazla bıçak darbesiyle öldürüldü. Dehşet anlarının ardından kaçan zanlı S.M., kısa sürede polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iddiaya göre, Rus uyruklu 20 yaşındaki Arzu Khalılova ile eşi S.M. (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce S.M., eline aldığı bıçakla eşine adeta dehşet saçtı.

Arzu Khalılova, vücuduna isabet eden 45’ten fazla bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin çığlık sesleri üzerine durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Khalılova, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olay yerinden kaçan S.M. kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

