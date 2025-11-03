Cezaevinden çıkıp peşine düşmüş! Nermin'i sokak ortasında katledip intihar etti

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana gelen cinayet sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan kontrol sonucu, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla öldüren Salih Aybaş'ın intihar ettiği öğrenildi. Cansız bedenler daha sonra Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmak üzere ambulanslara sevk edildi.

KADINA ZULMETTİĞİ İÇİN CEZAEVİNE GİRMİŞ...

Nermin Tirit'in bir kurumda temizlik işçisi olarak çalıştığı, Salih Aybaş'ın da Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği ve geçtiğimiz ay tahliye olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.