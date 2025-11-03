Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Cezaevinden çıkıp peşine düşmüş! Nermin'i sokak ortasında katledip intihar etti

Cezaevinden çıkıp peşine düşmüş! Nermin'i sokak ortasında katledip intihar etti

- Güncelleme:
Cezaevinden çıkıp peşine düşmüş! Nermin&#039;i sokak ortasında katledip intihar etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da Salih Aybaş isimli şahıs, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Salih Aybaş'ın 2 yıl önce Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim 2025 tarihinde tahliye olduğu belirtildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana gelen cinayet sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan kontrol sonucu, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla öldüren Salih Aybaş'ın intihar ettiği öğrenildi. Cansız bedenler daha sonra Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmak üzere ambulanslara sevk edildi.

Cezaevinden çıkıp peşine düşmüş! Nermin'i sokak ortasında katledip intihar etti - 1. Resim

KADINA ZULMETTİĞİ İÇİN CEZAEVİNE GİRMİŞ...

Nermin Tirit'in bir kurumda temizlik işçisi olarak çalıştığı, Salih Aybaş'ın da Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği ve geçtiğimiz ay tahliye olduğu öğrenildi.

Cezaevinden çıkıp peşine düşmüş! Nermin'i sokak ortasında katledip intihar etti - 2. Resim

Polis olayla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.

Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran İsrailli başsavcı tutuklandı!
