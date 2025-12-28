Eskişehir’de etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, 29 Aralık Pazartesi günü için öğrenciler ve velilerin dikkatini okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevirdi. Meteorolojik verilere göre Eskişehir genelinde gece saatlerinden itibaren sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği, sabah saatlerinde ise buzlanma ve don riskinin olacağı bilgisi aktarıldı. Peki, Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? İşte son dakika 29 Aralık Valilik açıklaması!

Meteoroloji tahminlerine göre Eskişehir'de Pazartesi sabahı erken saatlerde don ve gizli buzlanma riski bulunuyor. Hissedilen sıcaklığın -8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle de ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Peki, Eskişehir'de yarın okullar tatil mi?

Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Son dakika 29 Aralık Valilik açıklaması gündemde!

ESKİŞEHİR’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir’de 29 Aralık Pazartesi günü için öğrenciler ve veliler kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Şehir genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve gece saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle gözler Eskişehir Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çevrildi.

Henüz Eskişehir'de okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama ise yapılmadı. Yetkililerden gelecek tatil kararının, hava koşullarının gece ve sabah saatlerindeki seyrine göre netleşmesi bekleniyor.

Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Son dakika 29 Aralık Valilik açıklaması gündemde!

ESKİŞEHİR’DE YARIN KAR VAR MI?

Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşerken, kar yağışının yerini sisli bir havaya bırakması bekleniyor.

Pazartesi günü sabah saatlerinde aktif bir kar yağışı öngörülmezken, soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riskinin devam edeceği tahmin ediliyor. Bilhassa gece ve sabah erken saatlerde sürücüler ve öğrenciler için dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.

Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Son dakika 29 Aralık Valilik açıklaması gündemde!

ESKİŞEHİR 29 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojik verilere göre Eskişehir’de Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Günün ilk saatlerinde sıcaklık -3 dereceye kadar düşerken hissedilen sıcaklık daha düşük seviyelerde seyredecek. Gün boyunca sıcaklık -1 derece civarında kalacak. Nem oranının yüksek, rüzgarın ise zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası