Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Aralık 2025 Pazartesi günü için yayımladığı son tahminlere göre Türkiye genelinde sert bir kış havası etkili olacak. Sıcaklıklarda belirgin düşüş beklenirken, birçok bölgede kar yağışı ve buzlanma riski ssöz konusu. MGM’nin güncel tahmin haritası iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artıracağını gösteriyor. Vatandaşlar ise soğuk havanın etkisini göstermisyle beraber ''Türkiye'de yarın hangi illerde kar bekleniyor?'' sorusunu gündeme taşımış durumda. 29 Aralık Pazartesi kar yağışı beklenen iller listesi ise netleşmeye başladı.

Tahminlere göre kar yağışı İç Anadolu’nun tamamına yakınında etkili olacak. Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Yozgat başta olmak üzere birçok kentte gün boyunca karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Gece saatlerine doğru yağışın kara dönmesi ve yer yer etkisini artırması öngörülüyor. Peki, Türkiye'de yarın hangi illerde kar bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Aralık 2025 Pazartesi günü için yayımladığı tahminlere göre Türkiye genelinde kar yağışı yurt genelinde etkili olacak. MGM haritasına göre özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat’ta kar yağışı bekjleniyor.

Doğu Anadolu’da Erzincan, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve çevrelerinde kar etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde Gümüşhane ile Bayburt’ta da kar yağışı tahmin ediliyor. Marmara’nın iç kesimleri ile Ege ve Akdeniz’in yüksek bölgelerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Kar yağışı beklenen iller;

Ankara

Eskişehir

Çankırı

Kırıkkale

Yozgat

Sivas

Kayseri

Kırşehir

Nevşehir

Niğde

Aksaray

Konya

Bolu

Karabük

Kastamonu

Çorum

Amasya

Tokat

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Erzincan

Kars

Ardahan

Ağrı

Iğdır

Muş

Bitlis

Van

Hakkari

Bingöl

Tunceli

Malatya

Elazığ

Adıyaman

Bilecik

Kütahya

Sakarya

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Marmara’nın batısı ve bazı Ege illerinde yağmur ve sağanak etkili olurken, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Batı Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, kuzey ve iç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis riski bulunuyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

YARIN KAR YAĞACAK MI?

Yarın kar yağışı bilhassa iç, kuzey ve doğu bölgelerde etkisini artıracak. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kar yağışı beklenirtken, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar görülebilecek.

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise kar beklenmezken belirtilen bölgelerde yağışın ağırlıklı olarak yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması yahmin ediliyor.

