Orkun Kökçü kaç maç ceza aldı? İşte Süper Lig'de gördüğü kırmızı kart sayısı!

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla gündeme geldi. Kariyerinin Avrupa döneminde sakin görüntüsüyle bilinen milli futbolcu, Türkiye’de ise üst üste kart cezalarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon ikinci kez kırmızı kart gören Kökçü’nün kaç maç ceza alacağı ve sahalara dönüş tarihi araştırılıyor.

ORKUN KÖKÇÜ KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Orkun Kökçü’nün Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gördüğü direkt kırmızı kart sonrası cezasının en az 2 maç olması bekleniyor. Direkt kırmızı kartlarda ceza süresi genellikle 2 maçtan başlıyor. Kökçü, sezonun 5. haftasında Başakşehir maçında da kırmızı kart görmüştü.

Bu sezon Süper Lig’de hakemler toplam 27 kırmızı kart çıkardı. Bu kartların 2’si Orkun Kökçü’ye gösterildi. Bu istatistikle Kökçü, 2025-2026 sezonunun ilk 11 haftasında ligin en fazla kırmızı kart gören oyuncusu oldu. Oyuncunun peş peşe kart cezaları, spor gündeminde yer alıyor.

ORKUN KÖKÇÜ SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Kökçü’nün sahalara dönüş tarihi PFDK kararının ardından netleşecek. Direkt kırmızı kart nedeniyle minimum 2 maç ceza alması halinde milli oyuncunun en erken üçüncü mücadelede forma giymesi mümkün olacak. Eğer ceza 3 maça çıkarsa dönüş süresi daha da uzayacak.

ORKUN KÖKÇÜ KIRMIZI KART İSTATİSTİĞİ

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de ilk kırmızı kartını 5. haftada Başakşehir karşılaşmasında 90+8. dakikada gördü. Fenerbahçe derbisinde ise Beşiktaş 2-0 öndeyken yaptığı müdahale sonucu 24. dakikada oyun dışı kaldı.

Beşiktaş öncesinde Feyenoord ve Benfica’da toplam 273 maçta yalnızca 1 kez kırmızı kart gören Kökçü, Türkiye kariyerinde 10 lig maçında 2 kırmızı kart aldı. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart ile birlikte ligde 3 kart cezasına ulaştı. Avrupa kupalarında ise 5 maçta 1 sarı kartla oynadı.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Çıktığı 10 lig maçında 3 asist üretti. Avrupa maçlarında ise gol ya da asist katkısı bulunmuyor.