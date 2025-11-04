Mladen Zizovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Maç esnasında kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti

Sırbistan Süper Lig maçı esnasında kalp krizi geçiren teknik direktör Mladen Zizovic hayatını kaybetti. Sırbistan Futbol Federasyonu, Bosna Hersek Futbol Federasyonu, eski kulüpleri ve çok sayıda futbolcu sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi.

MLADEN ZİZOVİC KİMDİR?

Bosna Hersek doğumlu Mladen Zizovic 27 Aralık 1980 yılında Rogatica’da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde hücum orta saha pozisyonunda görev yapan Zizovic, Bosna Hersek’in önde gelen kulüplerinden Zrinjski Mostar, Radnik Bijeljina ve Rudar Ugljevik’te gösterdiği performansla tanındı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Zizovic, Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla, Shkupi ve Borac Banja Luka gibi takımları çalıştırdı. Son olarak Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden FK Radnicki 1923’ün teknik direktörlüğünü yapıyordu.

MLADEN ZİZOVİC KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİYDİ?

27 Aralık 1980 doğumlu olan Mladen Zizovic 44 yaşındaydı. Aslen Bosna Hersekli olan eski futbolcu ve teknik direktör, kariyeri boyunca hem ülkesinde hem de Balkan coğrafyasındaki çeşitli kulüplerde görev aldı.

İlgili Haber Teknik direktör maç esnasında hayatını kaybetti! Futbolcular gözyaşlarına boğuldu

MLADEN ZİZOVİC ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Mladen Zizovic 3 Kasım 2025’te Sırbistan Süper Ligi’nde oynanan Mladost Lucani - Radnicki karşılaşması sırasında aniden rahatsızlandı. Maçın 22. dakikasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yere yığılan teknik adam, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı fakat tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

44 yaşındaki Zizovic’in vefatı futbol dünyasında büyük üzüntü meydana getirirken birçok kulüp, federasyon ve futbolcu başsağlığı mesajları yayımladı.