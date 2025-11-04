Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maç esnasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Maç esnasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Güncelleme:
Maç esnasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan maç esnasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün Teknik Direktörü Mladen Zizovic, hayatını kaybetti.

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovici hayatını kaybetti.

MAÇ SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki teknik adamın Mladost Lucani ile FK Radnicki 1923 arasında oynanan maçın 22. dakikasında bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli çalıştırıcının, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

