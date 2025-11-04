Avukatlık asgari ücret tarifesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 2026 fiyat tablosu

Avukatlık hizmetlerine ilişkin ücretlerde yeni dönem başladı. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi. Vatandaşlar ise yeni ücretlerin ne zaman geçerli olacağını ve hangi dava türlerinde ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Böylece 2025-2026 dönemi boyunca uygulanacak olan yeni fiyatlandırma resmen geçerli hale geldi. Tarife kapsamında yer alan zam oranları, hem dava takibi hem de sözleşmeli avukatlara yapılacak ödemeleri kapsıyor.

Maktu ücretlerde ortalama yüzde 36,15'lik artış yapılırken, nispi tarifeye yüzde 13'lük artış yapıldı.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ FİYAT TABLOSU

Yeni tarife kapsamında birçok dava türünde maktu ücretler güncellendi.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda avukatlık ücreti 45 bin TL,

Sulh Hukuk Mahkemelerinde bu ücret 30 bin TL,

Tüketici Mahkemelerinde ise 22 bin 500 TL oldu.

İcra dairelerinde yapılan takiplerde ücret 9 bin TL olarak uygulanacakken, tahliyeye ilişkin icra takiplerinde ücret 20 bin TL olarak belirlendi

Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafiliği veya katılan vekilliği ücreti ise 65 bin TL'ye yükseltildi.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde duruşmasız görülen davalarda avukatlık ücreti 30 bin TL olarak tespit edildi.

Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca zorunlu sözleşmeli avukat bulundurması gereken anonim şirketlerde ücret 45 bin TL'ye çıkarıldı.

Yapı kooperatiflerinde zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek tutar ise 27 bin TL oldu.

Ayrıca tarifenin üçüncü kısmında yer alan ve konusu para olan hukuki yardım ücretleri de mali tablo dikkate alınarak yarı oranında artırıldı.

Yeni tarifeye göre büroda sözlü danışma ücreti ilk saat için 4 bin TL, sonraki her saat için 1.800 TL, çağrı üzerine gidilen yerde danışma ücreti ise ilk saat için 7 bin TL takip eden her bir saat için ise 3 bin 500 TL uygulanacak.