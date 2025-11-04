'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' yeniden düzenlendi

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre; kamu kurumları, kuruluşlar ve özel ya da tüzel kişiler tarafından istihdam edilen sözleşmeli avukatlara en az 33 bin lira ödeme yapılacak. Dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında değişecek.

BÜRODA 1 SAATLİK DANIŞMA 4 BİN TL

Avukatların bürolarında vereceği ilk 1 saatlik sözlü danışma ücreti 4 bin lira, sonraki her saat için ise 1.800 lira olarak belirlendi. Müvekkilin talebi üzerine başka bir yere gidilmesi halinde, 1 saate kadar sözlü danışma bedeli 7 bin lira olacak.

Ayrıca, avukatların kira sözleşmesi ve benzeri belgeleri hazırlama ücreti 8 bin lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi veya vasiyetname gibi belgelerin hazırlanması ücreti ise 32 bin lira olarak açıklandı.