'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' yeniden düzenlendi
Türkiye Barolar Birliği'nin yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' Resmî Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli avukatlara ödenecek en düşük ücret 33 bin lira oldu.
Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni tarifeye göre; kamu kurumları, kuruluşlar ve özel ya da tüzel kişiler tarafından istihdam edilen sözleşmeli avukatlara en az 33 bin lira ödeme yapılacak. Dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında değişecek.
BÜRODA 1 SAATLİK DANIŞMA 4 BİN TL
Avukatların bürolarında vereceği ilk 1 saatlik sözlü danışma ücreti 4 bin lira, sonraki her saat için ise 1.800 lira olarak belirlendi. Müvekkilin talebi üzerine başka bir yere gidilmesi halinde, 1 saate kadar sözlü danışma bedeli 7 bin lira olacak.
Ayrıca, avukatların kira sözleşmesi ve benzeri belgeleri hazırlama ücreti 8 bin lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi veya vasiyetname gibi belgelerin hazırlanması ücreti ise 32 bin lira olarak açıklandı.