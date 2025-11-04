Resmî Gazete’de yayımlandı: Hakim ve savcıların terfi kararları belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) görevde yükselme kararları Resmî Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan HSK Kararı ile 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla görev sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan liste yayımlandı. Ayrıca sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini talep edebilecek.