Bugünkü Resmi Gazete kararları yayımlanmasının ardından gözler alınan kararlara çevrildi. Peki, 21 Aralık Resmi Gazete kararları neler?

Resmî Gazete kararları günlük olarak yayımlanmaya devam ediyor. Resmî Gazete’de son olarak 21 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. İşte 331148 sayılı Resmî Gazete kararları…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi İşitme ve Denge Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

